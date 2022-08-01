ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم

أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.