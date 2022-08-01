 ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم | DW الأخبار | DW | 01.08.2022

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DW الأخبار

ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم

بدء تصدير الحبوب من ميناء أوديسا في أوكرانيا، سفينة تحمل علم سيراليون تبدأ بنقل شحنة ذرة متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني، قبطان السفينة يقول إن سفنا أخرى ستتبع هذه السفينة.

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