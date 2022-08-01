ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم

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بدء تصدير الحبوب من ميناء أوديسا في أوكرانيا، سفينة تحمل علم سيراليون تبدأ بنقل شحنة ذرة متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني، قبطان السفينة يقول إن سفنا أخرى ستتبع هذه السفينة.
رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعواصم أخرى باستئناف أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي وذلك مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق يهدف إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة دول الخليج ودول عربية أخرى في جدة أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط، وأنّها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة الاستراتيجية ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه الصين أو روسيا أو إيران.
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