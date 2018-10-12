 ميلانيا ترامب: أنا الإنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم | أخبار | DW | 12.10.2018

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أخبار

ميلانيا ترامب: أنا الإنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم

قالت السيدة الأولى في البيت الأبيض ميلانيا ترامب أثناء حوار أجرته معها شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية "بوسعي القول إنني الإنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم".

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ميلانيا ترامب: "أنا الأنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم"

أجرت شبكةNEWS  ABC الأمريكية حوارا مع السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب. جرى الحوار الذي نشرته الشبكة تحت عنوان "أن تكون ميلانيا السيدة الأولى" أثناء جولة  ميلانيا في أفريقيا ضمن حملتها الموسومة "كن أفضل" التي تستهدف مساعدة الأطفال خاصة بوجه تحديات عصر العولمة، والساعية إلى رفع مستوى الوعي بقضية المضايقات والتحرشات على الانترنت علاوة على قضايا أخرى تخص الطفولة.

 ضمن هذا السياق تحدثت السيدة الأمريكية الأولى عن تجربتها الشخصية في التعرض لمضايقات دفعتها جزئيا إلى إطلاق مبادرة "كن أفضل" "Be Best".

وحين سألها محاورها توم لاماس كبير مراسلي القضايا القومية في الشبكة "ماذا دفعك بشكل شخصي لتبني هذه القضية"؟ أجابت ميلانيا بإنجليزيتها التي تحمل لكنة سلافية واضحة "بوسعي القول إنني الأنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم".

وأعاد الصحفي لاماس عليها السؤال مؤكدا"أنت تعتقدين أنك أكثر شخص تعرض للمضايقات؟".

فأجابت السيدة الأولى موضحة "أنا أحدهم (واحدة من أكثر الاشخاص تعرضا للمضايقات)، اذا ما أطلعت على ما يقوله الناس عني".

م.م/ م.س (وكالات) 

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