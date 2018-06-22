ميلانيا تخالف ترامب وتشاهد قناة "سي ان ان"

أعلنت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم مكتب السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، أن السيدة الأولى تشاهد أي قناة تلفزيونية تريدها، وذلك بعد تقرير أفاد بأن زوجها الرئيس دونالد ترامب، كان غاضباً لأنها كانت تشاهد قناة "سي ان ان" على متن طائرة "إير فورس وان"، خلال رحلتها الأخيرة إلى الخارج.

إذ ردت غريشام بذلك على تقرير صحيفة نيويورك تايمز نقل فيه، أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن سعيداً عندما وجد زوجته ميلانيا تشاهد قناة "سي ان ان"، التي يسميها "قناة الأخبار الزائفة"، واستشاط غضباً على طاقمه لعدم اتباعهم قواعده، التي تنص على أن حاشية البيت الأبيض عليهم أن يبدأوا كل رحلة بمشاهدة "فوكس نيوز"، خلال رحلته الأخيرة إلى أوروبا.

كما حاولت غريشام تجنب الإجابة عن أسئلة حول تسجيل صوتي سرّبته شبكة "سي ان ان" منذ أيام، يحتوي حديث للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما كان مرشحاً للرئاسة، يناقش مع محاميه السابق مايكل كوهين، إمكانية شراء صمت عارضة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال، التي تقول إنّها أقامت علاقة مع ترامب قبل عقد من الزمن. بحسب ما نشره موقع (ديلي ميل).

ويعرف ترامب بمهاجمته المتكررة لشبكة "سي ان ان" في تغريداته، ويتهمها بترويج الشائعات، والأخبار الكاذبة.

ر.ض/ ع.خ