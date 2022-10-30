ميكروبات لتخصيب التربة

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تؤدي التعرية وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث إلى تدمير التربة الخصبة. وفقًا للتقديرات فإن من 20 إلى 25 في المئة من التربة في أنحاء العالم منهكة بالفعل، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر. لكن يمكن للميكروبات المساهمة في استعادة التربة لخصوبتها.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر. أين يقف اقتصاد سوريا اليوم بعد حرمانه من أهم موارده وهجرة غالبية كفاءاته؟
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