 ميكروبات لتخصيب التربة | المستقبل الآن | DW | 06.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

ميكروبات لتخصيب التربة

تؤدي التعرية وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث إلى تدمير التربة الخصبة. وفقًا للتقديرات فإن من 20 إلى 25 في المئة من التربة في أنحاء العالم منهكة بالفعل، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر. لكن يمكن للميكروبات المساهمة في استعادة التربة لخصوبتها.

المزيد من المركز الإعلامي

Laufzeitverlangerung light: Zwei Atomkraftwerke bleiben als Notfallreserve. Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim sollen weiter betrieben werden Archivfoto; Ein Sonnenblumenfeld,Sonnenblumen vor dem AKW Isar 2. Das Kernkraftwerk Isar (Abkuerzung KKI), auch Kernkraftwerk Isar / Ohu liegt in Niederbayern, 14 Kilometer flussabwaerts von Landshut auf dem Gebiet des Marktes Essenbach.Kuehlturm. ?

هل نحتاج للطاقة النووية لوقف تغير المناخ؟ 30.10.2022

Bild 1922, Versteigerung: Jerusalem 2017*** ARCHIV - Die undatierte Aufnahme des legendären Physikers Dr. Albert Einstein. Eine handschriftliche Notiz Albert Einsteins ist bei einer Versteigerung in Jerusalem versteigert worden. (zu dpa «Einstein-Notizen von 1922 für Millionenbetrag versteigert» vom 25.10.2017) Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ماذا تعني معادلة آينشتاين الشهيرة؟ 30.10.2022

HANDOUT - 12.10.2022, ---: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schäden an einem Samsung-Bürogebäude und einem Kraftwerk in Kiew am Mittwoch den 12. Oktober 2022 nach einem russischen Angriff. Foto: -/Maxar Technologies/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung bis zum 27.10.2022 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. Das Wasserzeichen Darf nicht entfernt werden und muss bei Veröffentlichung sichtbar sein. +++ dpa-Bildfunk +++

كيف تراقب الأقمار الصناعية الحروب 30.10.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - مجلة العلوم والتكنولوجيا 30.10.2022

المزيد المستقبل الآن

07/09/2022 Handout - At the longer wavelengths of light captured by its Mid-Infrared Instrument (MIRI), Webb focuses on the area surrounding the central star cluster and unveils a very different view of the Tarantula Nebula. In this light, the young hot stars of the cluster fade in brilliance, and glowing gas and dust come forward. Abundant hydrocarbons light up the surfaces of the dust clouds, shown in blue and purple. Editorial Use Only. Photo by NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team via ABACAPRESS.COM

اسال! هل يوجد في الفضاء ماء في حالة سائلة؟ 06.11.2022

Die Physikerin Laura Kreidberg erzählt über ihre spannende Suche nach Exoplaneten.

البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية 06.11.2022

JWST Tarantula Nebula

المستقبل الآن - كيف يمكن للتربة أن تستعيد خصوبتها ومواضيع أخرى 06.11.2022

Das Bild zeigt den Plasma-Puls im Inneren der Kernfusions-Versuchsanlage JET (Joint European Torus) (Bestmögliche Bildqualität). Wissenschaftler haben an der Versuchsanlage zur Entwicklung von Kernfusionsreaktoren in Großbritannien für kurze Zeit Energie in bisher unerreichter Höhe für Fusionsexperimente erzeugt. (zu dpa «Wissenschaftler melden Fusionsenergie-Rekord») +++ dpa-Bildfunk +++

الطاقة من الاندماج النووي 30.10.2022

اقرأ أيضا

People take a stroll in the river bed of the Waal as water levels dropped because of drought in Nijmegen, Netherlands, Tuesday, Aug. 9, 2022. In parts of the country a ban on daytime irrigation of agricultural land has been issued because of extreme drought. (AP Photo/Peter Dejong)

كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟ 31.08.2022

الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟

Bildkombo Syrien Aleppo Markt Basar vor und nach Bombardierung +++ Nov. 29, 2010 - Aleppo, Syria - The bazaar is considered one of the most genuine and ancient market in the World. +++ A view is seen of the damage to the historical Al-Batieh Souq market in Aleppo, Syria, on October 20, 2012. Photo by Abdulrahman Al Shareef/AA/ABACAPRESS.COM |

تحليل: الاقتصاد السوري بين تدمير مقدراته وضعف فرص تدوير عجلته 14.03.2021

فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر. أين يقف اقتصاد سوريا اليوم بعد حرمانه من أهم موارده وهجرة غالبية كفاءاته؟