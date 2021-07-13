ميكانيكي سيارات هافانا العتيقة

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الميكانيكيون الهواة في كوبا يحافظون على 60.000 سيارة عتيقة ويستخدمون أبسط الموارد لصنع سيارات جميلة. فريقنا زار أحد الورش في هافانا.
وزير الخارجية الأمريكي يقول إن وزارته تأخذ ما يسمى بـ"متلازمة هافانا" على محمل الجد، مشيراً إلى أن عدداً من الدبلوماسيين الذين أصيبوا بها يخضعون للعناية الصحية. وتحمل مصادر أمريكية روسيا المسؤولية.
خمس حالات غصابة بــ"متلازمة هافانا" تم اكتشافها في كولومبيا. وبسبب الأمر نفسه تأجلت زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لفيتنام بسبب حالات هناك. فما أسباب الإصابة بهذه المتلازمة؟
تودع كوبا مرحلة آل كاسترو بتقاعد راوول من الحزب الشيوعي. طوال 60 عاما نسجت هافانا علاقات قوية مع العرب، لكن تغيير قادتها والمشاكل الاقتصادية رهنا كوبا بماضيها الثوري.
تتمتع كوبا بخبرة كبيرة في مجال اللقاحات وتطويرها، وهي تعكف حاليا على إنتاج وتطوير لقاح خاص بها لمكافحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه تسعى روسيا لإنتاج لقاحها الخاص الذي أعلنت عنه، في الجزيرة الكاريبية.
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