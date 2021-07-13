 ميكانيكي سيارات هافانا العتيقة | عالم السرعة | DW | 17.03.2022

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عالم السرعة

ميكانيكي سيارات هافانا العتيقة

الميكانيكيون الهواة في كوبا يحافظون على 60.000 سيارة عتيقة ويستخدمون أبسط الموارد لصنع سيارات جميلة. فريقنا زار أحد الورش في هافانا.

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