ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟

لماذا تستهدف الحكومة التركية والتيارات الإسلامية الأصواتَ النسائية؟

يثير تعرّض صحفية تركية للسجن بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، وتوجيه انتقادات وتهديدات لمطربة شهيرة جدلا كبيرا في تركيا بين أنصار الرئيس والتيارات الإسلامية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، ما الهدف من هذا الجدل؟