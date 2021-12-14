ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟

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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في زيارة رسمية إلى أنقرة.. ما المطروح على طاولة المشاورات؟ وأي دور تلعبه تركيا حاليا في المشهد اللبناني؟
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاعتقالها الصحفي الألماني-التركي دينيس يوجيل بين عامي 2017 و2018، في قضية أثارت توترًا في العلاقات بين برلين وأنقرة.
يثير تعرّض صحفية تركية للسجن بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، وتوجيه انتقادات وتهديدات لمطربة شهيرة جدلا كبيرا في تركيا بين أنصار الرئيس والتيارات الإسلامية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، ما الهدف من هذا الجدل؟
حكمت محكمة تركية ببراءة الصحفية الألمانية ميشاله تولو من تهمة الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي اللينيني المحظور والمصنف إرهابيا، ومن تهمة الترويج للإرهاب. في المقابل أبقى القضاء رجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاعتقال.
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