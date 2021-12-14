 ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟ | مسائية DW | DW | 01.02.2022

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مسائية DW

ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في زيارة رسمية إلى أنقرة.. ما المطروح على طاولة المشاورات؟ وأي دور تلعبه تركيا حاليا في المشهد اللبناني؟

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