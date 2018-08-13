ميغان ووالدتها تروجان لكتاب طهي في لندن

انضمت دوريا راغلاند، والدة ميغان، دوقة سايكس، إلى ابنتها في لندن، وذلك للترويج لكتاب طهي، يخصص عائده للأنشطة الخيرية. وقالت العائلة المالكة إن راغلاند البالغة من العمر 62 عاما وميغان (37 عاما) احتفلتا بإطلاق كتاب الطهي لمجموعة تشكلت في أعقاب حريق مدمر أودى بحياة 72 شخصا في برج غرينفيل في لندن العام الماضي.

وتأتي زيارة راغلاند إلى لندن وسط تكهنات وسائل الإعلام بأنها ربما تخطط للانتقال من الولايات المتحدة للاستقرار في لندن.

وبحسب موقع مجلة أوك البريطانية لأخبار المشاهير، فقد حضر الاحتفال الأمير هاري (34 عاما) الذي تزوج من ميغان في قلعة ويندسور الملكية في مايو/ آيار الماضي. وأقيم الاحتفال في حديقة قرب قصر كنسينغتون في مقر إقامة الزوجين الرسمي في لندن. ونقل قصر كنسينغتون عن ميغان قولها تعليقا على الحدث: "إن قوة الطعام، هي أكبر من مجرد الوجبة ذاتها.. إنها القصة التي تكمن وراء الحدث".

وتعاونت زوجة الأمير هاري مع مجموعة من النساء في المطبخ الذي أطلق عليه "مطبخ Hubb Community ، إذ التقت ميغان بهن خلال زيارات سرية قبل أن تصبح دوقة سايكس. الكتاب يحمل عنوان Together: Our Community Cookbook وتبلغ تكلفته 9.99 جنيه استرليني. ووفقاً لبيان صحفي، سيقدم كتاب الطبخ "أكثر من 50 وصفة لذيذة ويتضمن مقدمة من ميغان، بحسب الموقع".

س.م/هـ.د (د.ب.أ)