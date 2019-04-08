ميغان تطلب أمرا خاصا بشأن طفلها القادم

طلب دوق ودوقة ساسكس من معاونيهم الحفاظ على خصوصية جميع الترتيبات الخاصة بولادة طفلهما الأول، حيث أشار موقع صحيفة "دايلي ميل" إلى أن قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعدم الإعلان عن هوية أعضاء الفريق الطبي أو اسم المشفى الذي ستتم الولادة فيه يفتح الباب أمام احتمال اختيار الزوجان الولادة في المنزل.

وكشفت الصحيفة أن ميغان ماركل، التي تبلغ من العمر 37 عاما، تفضل الولادة في المنزل، لكنها أخبرت عدد من أصدقائها عن عدم استبعادها بشكل كامل إمكانية الولادة في مستشفى. وسيقوم قصر "باكينغهام" بالإعلان عن الولادة دون الإشارة إلى دخول ميجان للمستشفى أو لا.

وأصدر قصر "كنسنجتون" يوم الخميس مذكرة يعبر دوق ودوقة ساسكس خلالها عن امتنانهما لكل ما تلقوه من حب وأمنيات طيبة من داخل وخارج المملكة المتحدة بينما يستعدان لاستقبال طفلهما. وأشارت المذكرة إلى قرار الزوجين بالإبقاء على خصوصية الترتيبات الخاصة بقدوم الطفل، وأنهم "يتطلعون لمشاركة الخبر السعيد مع الجميع" بمجرد أن تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاص لأول مرة. ووفقا للدايلي ميل، هذه "الفرصة" المُشار إليها في الإعلان ربما ستكون بضعة ساعات وليس أكثر.

المُذكرة الملكية تعني أن العالم لن يرى صورة الطفل الملكي عقب ولادته مباشرة، على عكس ما حدث مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، اللذين ظهرا أمام كاميرات وسائل الإعلام عقب ولادة أبنائهما. ولن يتم الإعلان عن جنس الطفل ومكان ولادته، إلا بعد قيام دوق ودوقة ساسكس بالإعلان عن الأمر.

الأمير هاري ليس العضو الوحيد في الأسرة المالكة الذي يفضل الحفاظ على خصوصية ولادة أطفاله، فإبنة عمه "زارا تندال" لم تعلن عن ترتيبات ولادة بناتها أيضا.

رفض الولادة في مستشفى سانت ماري واحتمال الولادة في المنزل وعدم الظهور أمام وسائل الإعلام مع الطفل عقب الولادة ليست القرارات الوحيدة لميغان ضد التقاليد الملكية، حيث اعتذرت الدوقة من قبل عن تولي الفريق الطبي رفيع المستوى التابع للملكة عن تولي مسؤولية توليدها.

د.ب/ ع.خ