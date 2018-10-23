 ميشيل باشليه تدعو لمشاركة دولية في التحقيق بقضية خاشقجي | أخبار | DW | 30.10.2018

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أخبار

ميشيل باشليه تدعو لمشاركة دولية في التحقيق بقضية خاشقجي

فيما تستمر التحقيقات التركية ومعها بعثة محققين سعوديين بهدف كشف ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لمشاركة خبراء دوليين في التحقيق الجاري.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء (30 تشرين الأول/أكتوبر 2018) إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مختارات

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بإجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ماتيس كان قد حذر السعودية من أن مقتل خاشقجي يؤثر على أمن المنطقة، وعلى "ثقة" و"احترام" الولايات المتحدة لحليفها السعودي. (28.10.2018)

وزارة الداخلية الألمانية "لا تعتزم" وقف التعاون الأمني نهائيا مع السعودية على الأقل "في الوقت الراهن" وفق ردّ رسمي للحكومة على سؤال لحزب الخضر المعارض. بيد أن رئيس نقابة الشرطة طالب بوقف التعاون الأمني فورا مع السعودية. (28.10.2018)

وحثت باشليه في بيان السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي، قائلة إن فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق في "جريمة سافرة مثيرة للصدمة" وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إنه يتعين على المدعي العام للمملكة العربية السعودية أن يوضح من الذي أرسل الفريق المؤلف من 15 عضوا إلى إسطنبول لاغتيال الصحفي المنشق السعودي جمال خاشقجي.

ويتواجد المدعي العام السعودي سعود المعجب في إسطنبول منذ أمس الاثنين، حيث التقى مرتين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، الذي يقود التحقيق في مقتل خاشقجي. كما زار المعجب القنصلية السعودية، حيث قُتل خاشقجي، وكذلك مقر إقامة القنصل العام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية التركية.

كما رفضت تركيا طلبا للمدعي العام السعودية تضمن اطلاعه على الأدلة الموجودة بحوزة الادعاء التركي بشأن ملف مقتل خاشقجي.

 

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، د.ب.أ)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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دعت مجموعة الدول السبع السعودية للتعاون مع السلطات التركية وإجراء تحقيق يتمتع بالصدقية بشأن مقتل جمال خاشقجي، بينما ذكرت ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين تحويان متعلقات للصحفي المقتول.

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من جديد تحدث الرئيس التركي طالبا من السعودية الكشف عن المتعهد الذي قيل إنه تسلم جثة الصحفي السعودي فور مقتله. وتحدثت خطيبة خاشقجي عن رفضها دعوة ترامب لزيارة واشنطن. كما رفض ماكرون دعوة لوقف تصدير السلاح للسعودية.

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قال ولي العهد السعودي إن هناك من يحاول إحداث شرخ بين بلاده وتركيا، على خلفية مقتل جمال خاشقجي. وفي أول تصريحات علنية للأمير الشاب حول القضية قال بن سلمان إنه "حادث بشع وغير مبرر تماما" مضيفا "العدالة في الأخير سوف تظهر".

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