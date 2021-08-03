تولى ميشال عون رئاسة لبنان في خريف 2016. وجاء انتخابه لهذا المنصب نتيجة توافقات إقليمية ودولية غير معلنة عكست الحرص على استقرار نسبي في هذا البلد المأزوم. غير أن أزمات لبنان السياسية والاقتصادية ازدادت حدة في عهده.

الرئيس اللبناني ميشال عون من مواليد فبراير/ شباط 1935. شغل الرئيس عون قبل توليه متصب رئاسة لبنان خريف 2016 مناصب عدة من أبرزها قيادة الجيش اللبناني قبيل نهاية الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثنانينات القرن الماضي. كما ترأس التيار الوطني الحر الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية اللبنانية التي تمثل المسيحيين اللبنانيين.