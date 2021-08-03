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ميشال عون

تولى ميشال عون رئاسة لبنان في خريف 2016. وجاء انتخابه لهذا المنصب نتيجة توافقات إقليمية ودولية غير معلنة عكست الحرص على استقرار نسبي في هذا البلد المأزوم. غير أن أزمات لبنان السياسية والاقتصادية ازدادت حدة في عهده.

الرئيس اللبناني ميشال عون من مواليد فبراير/ شباط 1935. شغل الرئيس عون قبل توليه متصب رئاسة لبنان خريف 2016 مناصب عدة من أبرزها قيادة الجيش اللبناني قبيل نهاية الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثنانينات القرن الماضي. كما ترأس التيار الوطني الحر الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية اللبنانية التي تمثل المسيحيين اللبنانيين.

This picture taken on July 28, 2021 shows a view of a 25-metre-tall steel sculpture dubbed The Gesture by Lebanese artist Nadim Karam, made from debris resulting from the aftermath of the blast at the port of Lebanon's capital Beirut that took place on August 4, 2020, hanging from a crane at the site of the blast at the port near the now-iconic damaged grain silos. - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

بعد عام على انفجار بيروت.. العدالة لا تزال بعيدة المنال! 03.08.2021

رغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أقارب أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في التفجير يبحثون عن العدالة. من بين الضحايا الطلفة ليسكو التي قتلت في الانفجار فيما يواصل والدها ووالدتها نضالهما من أجل تحقيق العدالة.
Journalists visit the site of a massive deadly explosion in August last year, at the port in Beirut, Lebanon, Tuesday, July 13, 2021. French Foreign Trade Minister Franck Riester criticized Lebanese leaders during a visit to Beirut’s port on Tuesday, warning them of upcoming sanctions from Paris that will target Lebanese officials blocking the formation of a new government. (AP Photo/Hassan Ammar)

عام على انفجار مرفأ بيروت.. النزف في لبنان يتواصل! 01.08.2021

رغم مرور نحو عام على انفجار مرفأ بيروت الذي عُد أسوأ انفجار غير نووي، لا تزال آثار الحادث تؤثر على مستويات مختلفة داخل البلاد. وإلى اليوم لم يشف اللبنانيون من جراحهم التي عمقتها أزمات صحية واقتصادية وسياسية.
Jan. 28, 2021.*** A protester covers himself from flames during a protest against deteriorating living conditions and strict coronavirus lockdown measures, in Tripoli, north Lebanon, Thursday, Jan. 28, 2021. Violent confrontations overnight between protesters and security forces in northern Lebanon left a 30-year-old man dead and more than 220 people injured, the state news agency said Thursday. (AP Photo/Hussein Malla)

احتجاجات طرابلس وزيارة ماكرون تعطي زَخْمًا لتشكيل الحكومة اللبنانية 01.02.2021

فيما تنخفض درجة حرارة الطقس هذه الأيام في "بلاد الأرز"، ترتفع حرارة المشهد السياسي على وقع تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المتوقع أن تكون "مختلفة" هذه المرة.
French president Emmanuel Macron meets with Lebanese people in the area of Gemmayze, 2 days after a huge unknown blast took place the port of Beirut, Lebanon on August 6, 2020. Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM |

تأثير فرنسا في لبنان ـ هل تستطيع باريس إنقاذ بلاد الأرز؟ 01.09.2020

رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون يزور بيروت المدمرة. وهو يتطلع إلى المساهمة في تغيير الوضع السياسي في لبنان، الذي تتحكم به المحاصصة الطائفية. فباريس لها ارتباطات قديمة مع لبنان، لكن ما هو تاثيرها في السياسة اللبنانية حاليا؟
Lebanon's newly appointed premier Mustapha Adib (C) speaks during a press conference at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, on August 31, 2020. - Lebanon named its envoy to Germany as the new premier to steer the country through a deep crisis after the Beirut explosion compounded a sharp economic downturn. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

من هو مصطفى أديب ـ المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ 31.08.2020

مصطفى أديب الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، شخصية غير معروفة لدى اللبنانيين، يواجه مهمة شبه مستحيلة بإحداث تغيير سياسي وإجراء إصلاحات ملحة لإنقاذ البلاد من أزمة غير مسبوقة. فمن هو رئيس وزراء لبنان القادم؟
BEIRUT, LEBANON - DECEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - LEBANESE PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) University professor and former education minister Hassan Diab, who were supported by Lebanon's Shia Hezbollah movement and its allies, holds a press conference after meeting with Lebanese President Michel Aoun (not seen) at Baabda Palace in Beirut, Lebanon on December 19, 2019. LEBANESE PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حسان دياب أكاديمي ينضم لنادي رؤساء الحكومة بـ"بركة" حزب الله 19.12.2019

حسان دياب المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان أستاذ جامعي لديه تجربة وزارية قصيرة جداً. إنه لا ينتمي لحزب سياسي، لكنه يدخل نادي رؤساء الحكومة من بوابة خروج الحريري وبدعم من حزب الله وحلفائه. فمن تكون هذه الشخصية السنية؟
Lebanese anti-government demonstrators attend a gathering where composer and musician Marcel Khalife (unseen) is speaking during gathering at Khalil Mutran square in the eastern Bekaa Valley city of Baalbeck on November 29, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

لبنان: الإعلان عن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة 04.12.2019

بعد أن تعرض لانتقادات شديدة، حدد الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين القادم موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد. ورغم أنه قوبل برفض المتظاهرين فإن رجل الأعمال سمير الخطيب يبدو الأوفر حظا.
Student protesters wave their national flags as they protest against the government in front of the education ministry in Beirut, Lebanon, Thursday, Nov. 7, 2019. Lebanese protesters are rallying outside state institutions and ministries to keep up the pressure on officials to form a new government to deal with the country's economic crisis. (AP Photo/Hussein Malla) |

في ذكرى استقلاله - هل صار لبنان رقعة شطرنج للاعبين جدد؟ 22.11.2019

تتواصل الأزمة المتصاعدة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات وعجز السلطة عن تشكيل حكومة حتى الآن بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة. هذا كله في ظل تدخل أطراف خارجية. فأين يتجه لبنان؟
Lebanese riot police fire tear gas during a protest against government's plans to impose new taxes in Beirut, Lebanon, Friday, Oct. 18, 2019. Demonstrators in Lebanon are blocking major roads across the country in a second day of protests against proposed new taxes, which come amid a severe economic crisis. (AP Photo/Hassan Ammar)

احتجاجات توحد أصوات اللبنانيين.. فهل تكسر قيود الطائفية؟ 18.10.2019

احتجاجات شعبية متصاعدة تشهدها لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية المتصاعدة ومخاوف من انهيار العملة الوطنية وتصاعد مستويات الفقر والبطالة. لكن هناك جانب آخر لايقل أبداً أهمية عن الاقتصاد وهو المشهد السياسي الملتهب.
February 20, 2017*** Marine Le Pen, French National Front (FN) political party leader and candidate for French 2017 presidential election, shakes hands with Lebanon's President Michel Aoun (R) at the presidential palace in Baabda, Lebanon, February 20, 2017. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.

مسائية DW: استقبال رسمي لمارين لوبان في لبنان.. لماذا؟ 21.02.2017

جدلٌ وانتقاداتٌ بعد الاستقبال الرسمي الذي حظيت به مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية الشعبوية مارين لوبان في لبنان.. فما خلفيات هذا الاستقبال وما الهدف منه؟
Saudi King Salman bin Abulaziz Al-Saud welcomes Lebanon's President Michel Aoun (R) in Riyadh, Saudi Arabia, January 10, 2017. Dalati Nohra/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.

مسائية DW: عون يفتح صفحة جديدة مع دول الخليج؟ 12.01.2017

الزيارة الرسمية الأولى للرئيس اللبناني الجديد ميشال عون كانت للسعودية وقطر، بعد برود دام لأشهر ساد العلاقات اللبنانية الخليجية. فهل يتمكن عون من فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربية؟

Saudi King Salman bin Abulaziz Al-Saud welcomes Lebanon's President Michel Aoun in Riyadh, Saudi Arabia, January 10, 2017. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.

سياسي لبناني: ثقة السعودية بلبنان مرهونة بتحرر عون من ضغوط حزب الله 11.01.2017

يعتبر أمين سر حركة اليسار الديمقراطي في لبنان، وليد فخر الدين، في حواره التالي مع DW عربية، أن عودة الثقة بين السعودية ولبنان برئاسة ميشال عون مرهونة بتحرر الأخير من ضغوطات حليفه السابق حزب الله.
epa05611131 (FILE) A file photo dated 11 October 2015 shows Lebanese founder of the Free Patriotic Movement, General Michel Aoun, greeting supporters during a demonstration on the street leading to the Presidential Palace, east of Beirut, Lebanon. Michel Aoun was on 31 October 2016 elected by members of the Parliament as new Lebanese President, ending a 29-month-long vacuum in the presidency. EPA/NABIL MOUNZER +++(c) dpa - Bildfunk+++

مسائية DW: ماذا بعد انتخاب عون رئيساً جديداً للبنان؟ 31.10.2016

بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للبنان بعد عامين ونصف العام من شغور كرسي الرئاسة، هل سينجح في أن يكون رئيساً لجميع اللبنانيين؟ وما أبرز التحديات الداخلية والخارجية أمام العهد الجديد؟
Lebanese Prime Minister Saad Hariri addresses the media after a meeting with German Chancellor Angela Merkel at the chancellery in Berlin, Monday, March 15, 2010. .(AP Photo/Markus Schreiber)

الحريري يرفض المشاركة في حكومة يترأسها مرشح المعارضة 24.01.2011

استبق تيار المستقبل بدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برفض المشاركة في حكومة يترأسها مرشح المعارضة، يتزامن ذلك مع أنباء عن اتفاق المعارضة على مرشح لرئاسة حكومة جديدة، مقابل سعد الحريري.
Lebanese Member of Parliament and presidential candidate Boutros Harb speaks during an interview in Beirut, Lebanon on 05 November 2007. Harb has been nominated for the post by the pro-government March 14 bloc. In Lebanon, the president is elected by the parliament. EPA/NABIL MOUNZER +++(c) dpa - Report+++

خبير ألماني: اقتراح حرب بمنع بيع الأراضي مناورة سياسية 04.01.2011

استبعد خبير ألماني في الشؤون اللبنانية أن ينجح الوزير بطرس حرب في تمرير مشروع قانون بمنع بيع الأراضي بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، واعتبر هذه الخطوة في حوار مع دويتشه فيله مناورة سياسية لإضعاف نفوذ عون لدى المسيحيين.
Lebanese majority leader lawmaker Saad Hariri gestures as he arrives at the Parliament for the election of the house speaker in Beirut, Lebanon, Thursday, June 25, 2009. Lebanese lawmakers overwhelmingly re-elected the pro-Hezbollah parliament speaker Nabih Berri on Thursday despite the Iranian-backed militant group's recent election loss, signaling the political factions' determination to work together toward a unity government. (AP Photo/Hussein Malla)

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري مجددا تشكيل الحكومة اللبنانية 16.09.2009

قبل سعد الحريري اليوم الأربعاء بتولي مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تكليف ثان من قبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان. الحريري تعهد في بيان له بالعمل على تحقيق مشاركة وطنية أوسع، متجنبا الحديث عن حكومة وحدة وطنية.
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