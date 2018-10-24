ميسي يُعبد طريق ريال مدريد أمام صفقة الموسم

نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن الصحفي الإسباني ادواردو اندا، قوله إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يعود إلى ناديه السابق برشلونة، وأضاف الصحفي الشهير أن السبب يعود إلى علاقة نيمار المُتصدعة مع نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي.

وقال ادواردو اندا "يعتقد البعض أن نيمار سيعود إلى برشلونة. لكنه لن يرجع للفريق الكتالوني بسبب ما انتهت إليه الأمور مع ليونيل ميسي، وقواعد اللعب المالي النظيف"، وأردف: "العلاقة مع ليونيل ميسي كانت مؤسفة، بيد أن علاقة نيمار مع سواريز رائعة".

وتابع ادواردو، الذي اشتغل في كبريات الصحف الإسبانية على غرار "الماركا" و"إلموندو"، أن هناك إمكانية كبيرة لانضمام نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وأضاف: "قوانين اللعب النظيف ستحرم نيمار من التوقيع لبرشلونة. إنه سينتقل إلى ريال مدريد".

في المقابل، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المُقربة من النادي الكتالوني، أن مستشار برشلونة في أمريكا الجنوبية أندريه كوري، التقى قبل أيام نيمار دا سيلفا ووالده في عاصمة الضباب لندن، وذلك على هامش معسكر المنتخب البرازيلي هناك.

وكانت عدة تقارير صحفية سابقة قد، أوضحت أن نيمار دا سيلفا يُريد العودة من جديد إلى برشلونة، وأضافت أن النجم البرازيلي نادم على انتقاله إلى الدوري الفرنسي من بوابة فريق باريس سان جيرمان، فضلاً عن علاقة نيمار المتوترة مع زميله في الفريق إدينسون كافاني.

يُشار إلى أن رادار ريال مدريد، يرصد منذ مدة طويلة نيمار دا سيلفا (26 عاماً)، من أجل جلبه إلى القلعة المدريدية، حيث يبحث "الميرنغي" عن نجم بمواصفات كبيرة ليشغل مكان كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.