ميسي يواصل تألقه ويحصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية وتوج الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023 على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

واستحق ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده، حينما قادها قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في مونديال 1986 بالمكسيك عندما كان الأسطورة دييغو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

وواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، وفي مقدمتهم المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

سبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، كما حل ثانيا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في خمس نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.

ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها خمس مرات سابقة، كان أحدثها في 2017.

وانتزع الفرنسي كريم بنزيمة الجائزة في نسختها الماضية عام 2022 معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021 / 2022 عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الإسبانية أيتانا بونماتي

الإسبانية بونماتي تتوج أفضل لاعبة

وتوجت الإسبانية أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة لعام 2023، بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنكليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

كما لعبت ابنة الـ25 عاماً التي أحرزت الشهر الماضي جائزة "ويفا" لأفضل لاعبة في أوروبا، دوراً في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري المحلي، ما جعلها الأفضل حظاً لخلافة زميلتها في النادي الكاتالوني والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.

هالاند يحصد جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم

وحصد النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة "غيرد مولر"، لأفضل هداف في العالم. وسجل هالاند 52 هدفًا خلال 53 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي بجانب تسجيله سبعة أهداف مع المنتخب النرويجي .

تجدر الإشارة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الإسباني فاز بأول نسختين للجائزة في عامي 2021 و2022.

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ الحارس الأكثر مشاركة بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ أكثر المدربين خوضا للمباريات 25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟ صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش



مارتينيز يفوز أفضل حارس مرمى في العالم

وتوج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في العالم. وجاء تتويج مارتينيز حارس مرمى استون فيلا الإنجليزي بالجائزة بعدما لعب دورا محوريا في تتويج بلاده الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

وتفوق مارتينيز على كل من ياسين بونو (الهلال)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك ماينان (ميلان)، تير شتيغن (برشلونة)، إيدرسون (مانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (أرسنال)، دومينيك ليفاكوفيتش (فناربخشة)، برايس سامبا (لانس الفرنسي).

بيلينغهام وهالاند

بيلينغهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

وتوج النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام هداف ريال مدريد الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم. وتفوق بيلينغهام على ثلاثي برشلونة جافي وبيدري وأليخاندرو فالدي وكذلك على زميله إدواردو كامافينجا وأيضا تفوق على راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ.

وسجل بيلينغهام 14 هدفا وساهم في سبع تمريرات حاسمة خلال 42 مباراة خاضها مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم الماضي، قبل أن يتوهج مع فريقه الجديد ريال مدريد ويحرز 13 هدفا خلال 13 مباراة هذا الموسم.

فينيسيوس يحصد جائزة سقراط للأعمال الخيرية

وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور‏ نجم ريال مدريد الإسباني جائزة سقراط للأعمال الخيرية. ويتم منح جائزة الأعمال الخيرية المعروفة بـ"سقراط" للاعبين سابقين أو حاليين ساهموا بشكل واضح في الأعمال الخيرية ودعم المجتمعات حول العالم.

وكان السنغالي ساديو ماني النجم السابق لليفربول الإنجليزي والحالي للنصر السعودي، فاز بالجائزة في العام الماضي في أول نسخة للجائزة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)