ميسي يواصل تألقه ويحصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية وتوج الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023 على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
واستحق ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده، حينما قادها قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في مونديال 1986 بالمكسيك عندما كان الأسطورة دييغو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.
كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.
وواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، وفي مقدمتهم المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).
سبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، كما حل ثانيا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في خمس نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها خمس مرات سابقة، كان أحدثها في 2017.
وانتزع الفرنسي كريم بنزيمة الجائزة في نسختها الماضية عام 2022 معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021 / 2022 عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
الإسبانية أيتانا بونماتي
الإسبانية بونماتي تتوج أفضل لاعبة
وتوجت الإسبانية أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة لعام 2023، بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنكليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.
كما لعبت ابنة الـ25 عاماً التي أحرزت الشهر الماضي جائزة "ويفا" لأفضل لاعبة في أوروبا، دوراً في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري المحلي، ما جعلها الأفضل حظاً لخلافة زميلتها في النادي الكاتالوني والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.
هالاند يحصد جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم
وحصد النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة "غيرد مولر"، لأفضل هداف في العالم. وسجل هالاند 52 هدفًا خلال 53 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي بجانب تسجيله سبعة أهداف مع المنتخب النرويجي .
تجدر الإشارة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الإسباني فاز بأول نسختين للجائزة في عامي 2021 و2022.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات
لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحارس الأكثر مشاركة
بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
أكثر المدربين خوضا للمباريات
25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال
حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه
سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه
لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش
مارتينيز يفوز أفضل حارس مرمى في العالم
وتوج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في العالم. وجاء تتويج مارتينيز حارس مرمى استون فيلا الإنجليزي بالجائزة بعدما لعب دورا محوريا في تتويج بلاده الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.
وتفوق مارتينيز على كل من ياسين بونو (الهلال)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك ماينان (ميلان)، تير شتيغن (برشلونة)، إيدرسون (مانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (أرسنال)، دومينيك ليفاكوفيتش (فناربخشة)، برايس سامبا (لانس الفرنسي).
بيلينغهام وهالاند
بيلينغهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب
وتوج النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام هداف ريال مدريد الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم. وتفوق بيلينغهام على ثلاثي برشلونة جافي وبيدري وأليخاندرو فالدي وكذلك على زميله إدواردو كامافينجا وأيضا تفوق على راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ.
وسجل بيلينغهام 14 هدفا وساهم في سبع تمريرات حاسمة خلال 42 مباراة خاضها مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم الماضي، قبل أن يتوهج مع فريقه الجديد ريال مدريد ويحرز 13 هدفا خلال 13 مباراة هذا الموسم.
فينيسيوس يحصد جائزة سقراط للأعمال الخيرية
وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني جائزة سقراط للأعمال الخيرية. ويتم منح جائزة الأعمال الخيرية المعروفة بـ"سقراط" للاعبين سابقين أو حاليين ساهموا بشكل واضح في الأعمال الخيرية ودعم المجتمعات حول العالم.
وكان السنغالي ساديو ماني النجم السابق لليفربول الإنجليزي والحالي للنصر السعودي، فاز بالجائزة في العام الماضي في أول نسخة للجائزة.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
بعد غياب طويل عن التتويج
أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
دموع الهزيمة المريرة
شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الحلم الذي أصبح حقيقة
ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم
بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم
وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
قائد فريقه في النهائيات
وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من المجموعات حتى المباراة النهائية
بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للدقائق
أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تمريرات حاسمة
كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
يعادل ميروسلاف كلوزه
وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
رقم قياسي للأرجنتين
الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المدرب الأصغر منذ مينوتي
أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
ثالث مدرب
كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
التسجيل في البطولات الكبرى
ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المجد الأبدي لميسي
تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من الجنون ما حدث
بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".
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طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تهنئة من بيليه
هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.