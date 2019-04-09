ميسي يقود برشلونة لإحراز لقب الدوري الإسباني الـ26 في تاريخه

توج فريق برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ26 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ليفانتي 1 / صفر مساء اليوم السبت (27 أبريل/ نيسان) في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، ليرفع رصيد أهدافه إلى 34 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد ليفانتي عند 37 نقطة في المركز السادس عشر. ورغم تبقي ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري هذا الموسم لكنه ضمن التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج هذه المباريات، لاسيما وأنه يتفوق على ملاحقه المباشر أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز برشلونة في مجموع المباراتين 3 / 1.

وقطع فريق المدرب إرنستو فالفيردي خطوته الأولى نحو تحقيق الثلاثية الثالثة في عقد من الزمن. وسينقل برشلونة كل تركيزه صوب دوري أبطال أوروبا حيث يواجه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا. ثم يواجه بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو/ أيار.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)