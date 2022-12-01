ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب على أستراليا

أحرز ليونيل ميسي أول هدف له بالأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم في المباراة الألف في مسيرته اليوم السبت (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2022) ليقود الأرجنتين البطلة مرتين لإجهاض انتفاضة متأخرة من أستراليا والفوز 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.
ووضع ميسي المنتخب الأرجنتيني في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء ليحرز الهدف 94 في مسيرته الدولية ويتجاوز حصيلة مواطنه دييغو مارادونا التي تبلغ ثمانية أهداف في كأس العالم.
وأضاف جوليان ألفاريز هدفا ثانيا في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من الحارس مات رايان ليضع المباراة بعيدا عن متناول المنتخب الأسترالي ويضرب موعدا في دور الثمانية مع هولندا التي هزمت الولايات المتحدة 3-1 اليوم السبت.
واحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة التي بدأت بأداء متواضع، وتعاون أليخاندرو غوميز وإنزو فرنانديز وألفاريز بصورة جيدة لكنهم لم ينجحوا في اختراق الدفاع الأسترالي الصلب. وأتيحت لغوميز فرصة مبكرة عندما انطلق وحيدا من اليسار إلى قلب الملعب لكنه سدد بعيدا عن المرمى، بينما واجه ميسي صعوبات في ترك بصمته في الدقائق الأولى.
وجاءت أخطر فرص أستراليا من ركلة ركنية قبل اكتمال النصف ساعة الأولى عندما ارتقى هاري سوتار، الذي يبلغ طوله أكثر من مترين، ليسدد برأسه الكرة بعد ركلة ركنية لكن محاولته افتقرت إلى القوة.
انتفض المنتخب الاسترالي في الشوط الثاني وسجل هدفا
انتفاضة الكنغر في الدقائق الأخيرة
وعادت الأرجنتين وميسي بعد الاستراحة بحثا عن مزيد من الأهداف ونجحت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما ارتبك رايان تحت ضغط رودريغو دي باول بعد أن أعاد له الدفاع الكرة، ليقتنصها ألفاريز ويضعها في الشباك.
لكن المنتخب الأسترالي رفض الاستسلام وانطلق للهجوم وقلص الفارق في الدقيقة 77 عندما اصطدمت تسديدة البديل كريج غودوين القوية بجسد فرنانديز لتبدل اتجاهها تماما وتدخل المرمى.
ومع عدم وجود ما يخسره، ضغط المنتخب الأسترالي بشدة وكاد أن يسجل مجددا بعد دقائق قليلة، عندما انطلق عزيز بهيتش بجرأة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى له المدافع ليساندرو مارتينيز في اللحظة الأخيرة.
وبدا المنتخب الأرجنتيني خطيرا في الدقائق الأخيرة مع بحثه عن الهدف الثالث، وأضاع لاوتارو مارتينيز فرصتين.
وأهدر ميسي فرصتين خطيرتين في اللحظات الأخيرة وكادت أستراليا أن تقتنص هدف التعادل عندما أضاع غارانج كول فرصة أمام المرمى مع تبقي ثوان فقط على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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الكاتب: مهدوي رضوان