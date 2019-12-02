 ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 02.12.2019

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رياضة

ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة

أمسى قائد الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لست مرات، وذلك بعد أن حل في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ميسي يتوج للمرة السادسة بالكرة الذهبية

ميسي يتوج للمرة السادسة

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الإثنين (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2019).

وانفرد ابن الـ32 عاما بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأضاف تتويج اليوم الإثنين إلى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعا في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وخلف ميسي على العرش الكرواتي لوكا مودريتش، الذي أحرز الجائزة العام الماضي بعد قيادة كرواتيا الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى. وحل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الثاني ثم رونالدو في المركز الثالث والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في المركز الرابع.

صورة مركبة لميسي ومحمد صلاح ورونالدو.

صورة مركبة لميسي ومحمد صلاح ورونالدو.

وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز السادس ثم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في  المركز السابع والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ في المركز الثامن ثم البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي في المركز التاسع والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز العاشر.

ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي كما قاد الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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