ميسي يعترف بضعف برشلونة ولا يستبعد السقوط أمام نابولي

اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني بأن فريقه يعاني من بعض المشاكل التي تهدد مسيرته الأوروبية أيضا بعدما خرج صفر اليدين من البطولات المحلية هذا الموسم.

وخسر برشلونة (2/1) أمام ضيفه أوساسونا مساء أمس الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم فيما فاز منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد (2/1) على فياريال في نفس المرحلة ليتوج الريال بلقب البطولة للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

ميسي الذي رفض الإجابة عن إمكانية تمديد عقده مع برشلونة، بقوله "إن هذا ليس مهماً"، اعترف بضعف برشلونة، مصرحاً بالقول: "نحن فريق ضعيف للغاية وبإمكان أي فريق التغلب عليه والتسجيل عليه بسهولة. علينا أن ننتقد أنفسنا كلاعبين وأيضا كفريق بعد آدائنا المهزوز طيلة الموسم". وأضاف : "يتعين علينا أن نتغير كثيرا وإلا سنخسر أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا".

ع.ش/ و.ب (د ب أ)