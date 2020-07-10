 ميسي يعترف بضعف برشلونة ولا يستبعد السقوط أمام نابولي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.07.2020

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رياضة

ميسي يعترف بضعف برشلونة ولا يستبعد السقوط أمام نابولي

في تصريح ناري، انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة بعد الأداء المخيب على أرضه أمام أوساسونا. وفيما رفض الحديث عن تجديد عقده مع البلاوغرانا، لم يستبعد ميسي سقوط فريقه أمام نابولي في دوري الأبطال.

ليونيل ميسي

ميسي لا يستبعد سقوط برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال

اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني بأن فريقه يعاني من بعض المشاكل التي تهدد مسيرته الأوروبية أيضا بعدما خرج صفر اليدين من البطولات المحلية هذا الموسم.

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وخسر برشلونة (2/1) أمام ضيفه أوساسونا مساء أمس الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم فيما فاز منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد (2/1) على فياريال في نفس المرحلة ليتوج الريال بلقب البطولة للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

ميسي الذي رفض الإجابة عن إمكانية تمديد عقده مع برشلونة، بقوله "إن هذا ليس مهماً"، اعترف بضعف برشلونة، مصرحاً بالقول: "نحن فريق ضعيف للغاية وبإمكان أي فريق التغلب عليه والتسجيل عليه بسهولة. علينا أن ننتقد أنفسنا كلاعبين وأيضا كفريق بعد آدائنا المهزوز طيلة الموسم". وأضاف : "يتعين علينا أن نتغير كثيرا وإلا سنخسر أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا".

ع.ش/ و.ب (د ب أ)

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


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ميسي يعترف بضعف برشلونة ولا يستبعد السقوط أمام نابولي

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