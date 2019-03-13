 ميسي يطلب ترميم دفاعات برشلونة بلاعب ألماني | عالم الرياضة | DW | 08.05.2019

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عالم الرياضة

ميسي يطلب ترميم دفاعات برشلونة بلاعب ألماني

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي ترميم دفاعات الفريق من خلال التعاقد مع الظهير الألماني يوشوا كيميش، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها هذا الموسم في صفوف البافاري.

1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München | (Reuters/R. Orlowski)

من المؤكد أن ليلة السقوط الكبير أمام ليفربول الإنجليزي وتوديع دوري أبطال أوروبا في سيناريو مكرر ستدفع المسؤولين في برشلونة إلى وضع خطط جديدة للنادي في الاستعداد للموسم المقبل. خاصة وأن الغريم ريال مدريد الذي بدا هذا الموسم أقرب ما يكون إلى فريق من الدرجة الثانية فحسب، بدأ مبكراً في تعزيز الصفوف لموسم يريد أن يستعيد فيه طعم الفوز بالألقاب.

أفاد موقع "دون بالون" الرياضي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعبين جدد للموسم المقبل، وأنه وضع على رأس القائمة المدافع الدولي الألماني يوشوا كيميش (27 عاماً) نظراً لأدواره الدفاعية والهجومية في الوقت ذاته. وبحسب الموقع الألماني فإن إدارة النادي بدأت بالفعل في التحرك من أجل ضم نجم بايرن ميونيخ.

وينقل الموقع الإسباني أن البلوغرانا مستعد لدفع 80 مليون يورو على الأقل من أجل الفوز بخدمات ظهير بايرن ميونيخ. ويبدو أن تميز كيميش في المساهمات الهجومية لفريقه يقربه كثيراً من الانسجام مع أسلوب لعب برشلونة الهجومي. كما يكلفه مدربه نيكو كوفاتش بأدوار في وسط الملعب في بعض المباريات.

مختارات

في موسمه الثالث مع بايرن ميونيخ يطمح الدولي الألماني يوسوا كيميش إلى أن يصبح لاعبا أساسيا في الفريق البافاري وأن يعول عليه في جميع المباريات بخلاف المواسم الماضية. ويبدو أن حظوظه الآن قوية بعد اعتزال القائد فيليب لام. (06.07.2017)

انتقل كيميش لبايرن عندما كان غوارديولا مدربا للفريق. غوارديولا كان يعتبره مثل ابنه ولا يبخل عليه بالنصائح، ليتألق وينضم للمانشافت من بعد. والآن يتحدث كيميش عما يتميز به غوارديولا كمدرب. ولماذا بدأ هو يتعلم الإسبانية. (18.11.2017)

ولا يُخفى أن بعض لاعبي ومسؤولي البلوغرانا يبدون إعجابهم بمستوى اللاعب الألماني. وفي هذا السياق كان أسطورة برشلونة تشافي قد قال في وقت سابق لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية موجهاً كلامه إلى كيميش: "من حيث أسلوب اللعب ستكون اللاعب الأمثل بالنسبة إلى برشلونة".

ويأتي ذلك في وقت أدرك فيه برشلونة صعوبة الحصول على خدمات قلب دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت بعد أن ارتفع سعره إلى رقم خيالي وسط تنافس كبريات الأندية الأوروبية للفوز بتوقيعه.

يُذكر أن قيمة كيميش في سوق الانتقالات بحسب موقع ترانسفيرماركت تبلغ 60 مليون يورو، ويرتبط اللاعب الدولي مع بايرن بعقد يمتد حتى 2023. لكن هل يكفي هذا المبلغ لإقناع مسؤولي البافاري للتخلي عن المدافع الشاب؟

ع.غ

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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