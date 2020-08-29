ميسي يصعّد مع برشلونة ورابطة الدوري الإسباني تعلن موقفها

أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحرب مع إدارة برشلونة الإسباني بعد تغيبه عن إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد استعداداً لمعاودة التمارين، وفقاً لما نقلته مصادر مقربة من النادي لوكالة "فرانس برس. ودون اجتياز ميسي لاختبار فيروس "كوفيد-19"، لن يتمكن من الانضمام إلى زملائه في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان غداً الاثنين (31 آب/أغسطس 2020) مع بداية التحضيرات للموسم الجديد الذي ينطلق بعد أقل من أسبوعين.
وكان من المقرر أن يخضع ميسي للاختبار عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، لكنه لم يأتِ إلى مركز تدريب الفريق الكاتالوني وفقاً للمصادر.
ويمكن الآن معاقبة قائد الفريق وأبرز لاعبيه على الإطلاق بغرامة مالية وحتى بتخفيض راتبه في حال استمراره بعدم الحضور.
رابطة الدوري الإسباني مع برشلونة
وفي تطور لافت، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه لا يجوز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن ناديه برشلونة في صفقة انتقال حر. وأعربت الرابطة في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما خص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حالياً وفيه بند جزائي". وشدد على أنه "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند". وأضاف البيان "امتثالاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في مثل هذه الحالات، لن تقوم +لا ليغا+ بإلغاء تسجيل اللاعب من الاتحاد (الإسباني) ما لم يكن قد تم دفع مبلغ البند المذكور مسبقاً".
وتصر الإدارة الكاتالونية على أن الشرط الذي تضمنه عقد ميسي والذي سمح له بالذهاب مجاناً هذا الصيف كان يجب أن يتم تفعيله بحلول 10 حزيران/يونيو، وبالتالي فإنه لم يعد سارياً. وتؤكد أن الطريقة الوحيدة التي تتيح لميسي الرحيل هي بدفع البند الجزائي المحدد بمبلغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار أميركي) أو حتى ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو 2021. لكن ميسي وفريقه القانوني يعتقدون أن الشرط لا يشير إلى تاريخ محدد بل إلى 10 أيام بعد نهاية الموسم، الذي تم تمديده هذا العام إلى آب/أغسطس بسبب الوباء، حيث أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لعبت الأسبوع الماضي.
صحف إسبانية: ميسي لن يتراجع
وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد رجحت أن النجم الأرجنتيني الذي تقدم الثلاثاء من إدارة برشلونة بطلب الرحيل قبل عام على نهاية عقده، عدم حضوره اليوم للخضوع للاختبار. وأجمعت الصحف الإسبانية على أن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية عنونت في عدد اليوم "لن يحضر"، مرفقة إياه بصورة للنجم الأرجنتيني وحيداً في ملعب "كامب نو" الخالي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية هذا الأسبوع، فإن ميسي لم تعجبه لهجة المدرب الجديد كومان خلال أول مقابلة بينهما الخميس الماضي، عندما أخبره الأخير أن "الامتيازات التي كان يحظى بها في غرف الملابس انتهت، ولا بد من القيام بكل شيء من أجل الفريق. لن أكون مرناً". وأوردت "أوليه" أن ميسي يشعر بأنه مستهدف، وهذا الخطاب مع الطريقة التي أبلغ بها كومان المهاجم والصديق المقرب سواريز بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، أدى إلى زيادة الرغبات الشديدة لرحيل أفضل لاعب عن البيت الكاتالوني. وتشير تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنكليزي سيكون الوجهة المقبلة لميسي مع راتب سنوي يقدر بـ60 مليون يورو.
وإذا ما قرر برشلونة وميسي تجنب العملية القانونية المطولة، فإن التوصل إلى تسوية بيع تبلغ نحو 100 مليون يورو، ستمنح الأفضلية للفريق المملوك من قبل الإمارات، في حين قد يؤدي ذلك إلى تبديد أحلام ضم النجم الأرجنتيني للفرق الأقل ثراءً.
م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب، د ب أ)
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".