ميسي يصعّد مع برشلونة ورابطة الدوري الإسباني تعلن موقفها

أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحرب مع إدارة برشلونة الإسباني بعد تغيبه عن إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد استعداداً لمعاودة التمارين، وفقاً لما نقلته مصادر مقربة من النادي لوكالة "فرانس برس. ودون اجتياز ميسي لاختبار فيروس "كوفيد-19"، لن يتمكن من الانضمام إلى زملائه في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان غداً الاثنين (31 آب/أغسطس 2020) مع بداية التحضيرات للموسم الجديد الذي ينطلق بعد أقل من أسبوعين.

وكان من المقرر أن يخضع ميسي للاختبار عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، لكنه لم يأتِ إلى مركز تدريب الفريق الكاتالوني وفقاً للمصادر.

ويمكن الآن معاقبة قائد الفريق وأبرز لاعبيه على الإطلاق بغرامة مالية وحتى بتخفيض راتبه في حال استمراره بعدم الحضور.

رابطة الدوري الإسباني مع برشلونة

وفي تطور لافت، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه لا يجوز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن ناديه برشلونة في صفقة انتقال حر. وأعربت الرابطة في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما خص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حالياً وفيه بند جزائي". وشدد على أنه "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند". وأضاف البيان "امتثالاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في مثل هذه الحالات، لن تقوم +لا ليغا+ بإلغاء تسجيل اللاعب من الاتحاد (الإسباني) ما لم يكن قد تم دفع مبلغ البند المذكور مسبقاً".

وتصر الإدارة الكاتالونية على أن الشرط الذي تضمنه عقد ميسي والذي سمح له بالذهاب مجاناً هذا الصيف كان يجب أن يتم تفعيله بحلول 10 حزيران/يونيو، وبالتالي فإنه لم يعد سارياً. وتؤكد أن الطريقة الوحيدة التي تتيح لميسي الرحيل هي بدفع البند الجزائي المحدد بمبلغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار أميركي) أو حتى ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو 2021. لكن ميسي وفريقه القانوني يعتقدون أن الشرط لا يشير إلى تاريخ محدد بل إلى 10 أيام بعد نهاية الموسم، الذي تم تمديده هذا العام إلى آب/أغسطس بسبب الوباء، حيث أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لعبت الأسبوع الماضي.

مشاهدة الفيديو 01:41 شارك كورونا: تبرعات وتضامن من نجوم الرياضة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aAOq كورونا: تبرعات ورسائل تضامن من نجوم الرياضة

صحف إسبانية: ميسي لن يتراجع

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد رجحت أن النجم الأرجنتيني الذي تقدم الثلاثاء من إدارة برشلونة بطلب الرحيل قبل عام على نهاية عقده، عدم حضوره اليوم للخضوع للاختبار. وأجمعت الصحف الإسبانية على أن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية عنونت في عدد اليوم "لن يحضر"، مرفقة إياه بصورة للنجم الأرجنتيني وحيداً في ملعب "كامب نو" الخالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية هذا الأسبوع، فإن ميسي لم تعجبه لهجة المدرب الجديد كومان خلال أول مقابلة بينهما الخميس الماضي، عندما أخبره الأخير أن "الامتيازات التي كان يحظى بها في غرف الملابس انتهت، ولا بد من القيام بكل شيء من أجل الفريق. لن أكون مرناً". وأوردت "أوليه" أن ميسي يشعر بأنه مستهدف، وهذا الخطاب مع الطريقة التي أبلغ بها كومان المهاجم والصديق المقرب سواريز بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، أدى إلى زيادة الرغبات الشديدة لرحيل أفضل لاعب عن البيت الكاتالوني. وتشير تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنكليزي سيكون الوجهة المقبلة لميسي مع راتب سنوي يقدر بـ60 مليون يورو.

وإذا ما قرر برشلونة وميسي تجنب العملية القانونية المطولة، فإن التوصل إلى تسوية بيع تبلغ نحو 100 مليون يورو، ستمنح الأفضلية للفريق المملوك من قبل الإمارات، في حين قد يؤدي ذلك إلى تبديد أحلام ضم النجم الأرجنتيني للفرق الأقل ثراءً.

م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب، د ب أ)