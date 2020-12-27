ميسي يستعد لكسر لعنة النهائيات مع الأرجنتين!

بعد مباراة حبست الأنفاس واتسمت بندية كبيرة فوق المستطيل الأخضر، نجح المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا، عقب الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح. وستواجه الأرجنتين في النهائي البرازيل "المنافس الأبدي" في مباراة سيتابعها الملايين حول العالم.
ويعد هذا النهائي الخامس للنجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين (نهائي كأس العالم 2014 و الرابع في بطولة كوبا أمريكا). وعبر أحسن لاعب في العالم ست المرات عن سعادته الكبيرة بالتأهل للنهائي، وقال على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" إنه "فخور وسعيد بالانتماء لهذه المجموعة...دعونا نذهب للمجد".
"مجد" منتظر
ويملك نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي فرصة سانحة لمعانقة المجد، بعدما خسر نهائي كوبا أمريكا في ثلاث مرات. ويدرك ميسي أن الفرصة قد لن تتكرر مرة ثانية، لاسيما مع تقدمه في العمر، ووصول مسيرته الكروية إلى فصلها الأخير، إذ يتوقع أن تكون بطولة كوبا أمريكا هذه هي الأخيرة لميسي مع الأرجنتين.
وتنتظر جماهير الأرجنتين بفارغ الصبر تتويج منتخبها بهذا اللقب الغائب عنها منذ سنة 1993 حين توجت بها على حساب المكسيك بهدفين مقابل واحد. ويدرك ميسي أن كل الضغوطات ستكون ملقاة على عاتقه للظفر باللقب، لأنه نجم المنتخب الأول ومن دون منازع.
وأثبت ليونيل ميسي طيلة هذه السنوات قدرته الكبيرة على تحويل الضغوطات إلى فرصة لتحقيق الفوز، واعتلاء منصات التتويج، إلا أن مهمة ميسي وباقي نجوم الأرجنتين لن تكون سهلة في مباراة النهائي أمام المنتخب البرازيلي القوي للغاية.
نجوم من الطراز العالمي
وما يرفع من أسهم ليونيل ميسي في رفع الكأس بعد أيام هو قوة تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، التي تعج بمجموعة من النجوم في مختلف المراكز( دي ماريا، مارتينيز...)، ما يمنح مدرب المنتخب ليونيل سكالوني عدة حلول تكتيكية فوق أرضية الملعب، ومفاجأة الخصوم بخطط غير متوقعة.
كما أن انسجام ميسي مع نجوم منتخب "التانغو" واضح بشكل كبير، إذ أن نجوم المنتخب يلعبون بانسيابية ومرونة كبيرة. زيادة على روح الفريق والتضحية الكبيرة فوق الميدان من أجل تحقيق الانتصارات.
ويتوقع أن تحدث مهارات ليونيل ميسي الفارق في المباراة النهائية (ركلة حرة، تمريرة حاسمة...)، كما أن النجم الأرجنتيني لديه خبرة كبيرة جداً في المباريات النهائية، ويحتاجها بشدة لقهر البرازيل والعودة للأرجنتين بلقب طال انتظاره.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".