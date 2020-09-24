 ميسي يرفع حدة انتقاداته لإدارة برشلونة بعد تخليها عن سواريز | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.09.2020

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رياضة

ميسي يرفع حدة انتقاداته لإدارة برشلونة بعد تخليها عن سواريز

لا أحد يدري كيف سيمر ما يظهر أنه الموسم الأخير لميسي مع برشلونة، فالخلاف بين الطرفين بات واضحا، ولم تأت محطة لويس سواريز سوى لتؤكد أن ميسي لا يرى قرارات الإدارة بعين الرضا.

ميسي وسواريز (أرشيف)

ميسي وسواريز (أرشيف)

تأكد مرة أخرى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس على وفاق مع إدارة برشلونة، فبعد الدراما الكبيرة التي عرفتها علاقة الطرفين في الصيف عندما أعلن ميسي عن رغبته الرحيل، جاءت مغادرة لويس سواريز للفريق، لتزيد من التوتر الحاصل بين ميسي وبرشلونة.

وكتب ميسي على إنستغرام موجها كلامه لسواريز: "كان جديرا بهم ان يقولوا لك وداعا على قدر ما تستحق كونك احد افضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الامور، لم يعد شيء يفاجئني".

وقال ميسي:"سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر غرابة هو مواجهتك كمنافس"، مضيفاً:"أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، حققت أشياء مهمة مع المجموعة وبشكل فردي".

مختارات

يبدو أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان عازم بشدة على النجاح مع "البلوغرانا". المدرب الهولندي سار على نهج مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، واعتمد على قاعدة ناجحة كان يطبقها "الفيلسوف" غوارديولا.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنه لا يجوز لليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة في صفقة انتقال حر، مؤكدة على استمرار سريان الشرط الجزائي. هذا في وقت تغيب ميسي عن فحص كورونا الذي أجراه لاعبو برشلونة استعداداً للتمرين.

غادر سواريز آخر تدريباته باكيا بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد ليتم الإعلان بعدها أن اللاعب تقرر انتقاله إلى أتليتيكو مدريد في صفقة بقيمة 6 ملايين يورو.

بعد تلميحات والده ومدير أعماله أمس، أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي تكهنات محمومة بشأن مستقبله بعدما قال إنه سيبقى مع برشلونة لعام آخر، مفضلا عدم الذهاب إلى المحكمة.

وانتقل سواريز أمس الخميس إلى فريق أتلتيكو مدريد بشكل رسمي، بصفقة بلغت 6 مليون يورو، وهو مبلغ متواضع مقارنة مع ما دفعه برشلونة عام 2014 لاستقدام اللاعب من ليفربول، عندما دفعت إدارة النادي الكتالوني 75  مليون جنيه استرليني.

كما يظهر المبلغ متواضعا نظرا لأن سواريز، البالغ من السن 33 عاما، لا يزال في أوج عطائه رغم إصابته الموسم الماضي. وسجل مع برشلونة 198 هدفا في 283 مباراة لعبها معه، وفاز معه  بـ13 لقبا من بينهما أربعة ألقاب للدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو ثالث هداف في تاريخ الفريق.

وكان ميسي قد أبلغ النادي في 25 آب/أغسطس الفائت أنه يرغب في الرحيل عنه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تأكيد إدارة الفريق أنها لن تسمح له بالرحيل إلا بدفع الشرط الجزائي 700 مليون يورو. وقال ميسي لاحقا إنه قرر البقاء حتى لا يتواجه مع الفريق في المحكمة.

وانتقد ميسي سابقاً رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

وفي 30 أذار/مارس الماضي، رد ميسي على ادارة النادي التي انتقدت لاعبي الفريق الاول لعدم القيام بتقليص رواتبهم من أجل مساعدة النادي خلال الضائقة المالية التي يعيشها جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الدوري المحلي، منتقدا موقفها.

وفي شباط/فبراير 2020، ألقى الفرنسي اريك أبيدال المدير الرياضي آنذاك اللوم على اللاعبين في مسألة إقالة المدرب ارنستو فالفيردي من منصبه قائلا "العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين ولم يعملوا كثيرا".

وأثار ذلك رد فعل غاضب من ميسي الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية ونشر عبر حسابه على انستاغرام منشورا دعا فيه أبيدال إلى "تحمل مسؤولية قراراته" و"كشف الاسماء".

إ.ع/ع.ج.م

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


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