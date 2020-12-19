ميسي يحطم رقما قياسيا كان بحوزة الأسطورة بيليه

سجل برشلونة ثلاثة أهداف أمام بلد الوليد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الأول)، ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر أهمية، إذ أن ميسي أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 من المباراة ليكون الهدف رقم 644 للنجم الأرجنتيني بقميص البارسا، محطما بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب مع فريق واحد.

وحطم ميسي بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات.

واستعاد ميسي ذكريات البداية قائلا عبر تطبيق "إنستغرام": "عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه". وتابع: "يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم".

وأضافميسي الرقم القياسي إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها مع برشلونة منذ أن انضم إلى النادي وهو في الثالثة عشر من عمره، وقد سجل مشاركته الرسمية الأولى وهو في السابعة عشر من عمره في موسم 2004.

من جهته، سارع بيليه من جهته إلى تهنئة ميسي قائلا على تطبيق انستغرام: "التهنئة لك يا ليونيل على رقمك التاريخي. ولكن الأهم من كل شيء، التهنئة لك على مسيرتك الجميلة في برشلونة".

وتابع بيليه: "قصص مثل قصصنا، المتعلقة بحب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم. أنا معجب بك كثيرا ليونيل ميسي".

و.ب/ (د ب أ، رويترز)