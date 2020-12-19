 ميسي يحطم رقما قياسيا كان بحوزة الأسطورة بيليه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.12.2020

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رياضة

ميسي يحطم رقما قياسيا كان بحوزة الأسطورة بيليه

قدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفرعلى ريال بلد الوليد ضمن منافسات الليغا الإسبانية، لكن أهم ما كان في المباراة أن ليونيل ميسي أحرز الهدف الـ 644 لبرشلونة، ليجتاز رقما كان بحوزة الأسطورة بيليه.

ميسي يحاكي الكرة بطريقته على ملعب بني الوليد

ميسي يحاكي الكرة بطريقته على ملعب بني الوليد

سجل برشلونة ثلاثة أهداف أمام بلد الوليد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الأول)، ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر أهمية، إذ أن ميسي أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 من المباراة ليكون الهدف رقم 644 للنجم الأرجنتيني بقميص البارسا، محطما بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب مع فريق واحد.

مختارات

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

قبل أيام فجر نيمار دا سيلفا "قنبلة" من العيار الثقيل بعد تأكيده رغبته اللعب مجدداً مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي. تصريحات النجم البرازيلي تمهد الطريق أمام انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في "الميركاتو" الصيفي القادم.

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

يطفئ أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر شمعته الـ 75. "مدفعجي الأمة" كما يُطلق عليه كان ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الخصوم وموهبته مثل ميسي ورونالدو معاً، حسب نجم ألماني سابق.

وحطم ميسي بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات.

واستعاد ميسي ذكريات البداية قائلا عبر تطبيق "إنستغرام": "عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه". وتابع: "يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم".

وأضافميسي الرقم القياسي إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها مع برشلونة منذ أن انضم إلى النادي وهو في الثالثة عشر من عمره، وقد سجل مشاركته الرسمية الأولى وهو في السابعة عشر من عمره في موسم 2004.

من جهته، سارع بيليه من جهته إلى تهنئة ميسي قائلا على تطبيق انستغرام: "التهنئة لك يا ليونيل على رقمك التاريخي. ولكن الأهم من كل شيء، التهنئة لك على مسيرتك الجميلة في برشلونة".

وتابع بيليه: "قصص مثل قصصنا، المتعلقة بحب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم. أنا معجب بك كثيرا ليونيل ميسي".

و.ب/ (د ب أ، رويترز)

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

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    كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

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    وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    مارادونا والسياسة

    بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.

  • Russland WM 2018 Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    صراع مع المرض

    لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع


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