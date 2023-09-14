ميسي وهالاند ومبابي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.

وفتح فيفا باب الترشيح أمام الجماهير للتصويت في اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، أسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاثة لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة. أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة أسم إيما هايس وسارينا ويجمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت أسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة. وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين أيتانا بونماتي وليندا كايسيدو وراشيل دالي وكاديدياتو دياني وكايتلين فورد وماري فاولر وأليكس جرينوود وجينيفر هيرموسو وليندسي هوران وأماندا إيليستيدت ولورين جيمس وسام كير ومابي ليون وهيناتا ميازاوا وسالما بارالويلو وكيرا والش.

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ستة لاعبين من مانشستر سيتي والمدرب

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا. والمرشحين ضمن القائمة جوليان ألفاريز ومارسيلو بروزوفيتش وكيفين دي بروين وإيلكاي غوندوغان وإيرلينغ هالاند ورودري وخفيتشا كفاراتسخيليا وكيليان مبابي و ليونيل ميسي وفيكتور أوسيمين وديكلان رايس وبرناردو سيلفا.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر جيرهاردسون وجوناتان خيرالدين وتوني جوستافسون وإيما هايس وسارينا فيجمان. أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت بيب غوارديولا وسيموني إنزاجي وأنجي بوستيكوجلو ولوتشيانو سباليتي وتشافي.

وتصدرت ماكنزي أرنولد قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب آن-كاترين بيرجر وكاتالينا كول وماري إيربس وكريستيان إندلر وزيسيرا موسوفيتش ساندرا بانوس جارسيا-فيامي.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت ياسين بونو وتيبو كورتوا وإيديرسون وأندري أونانا ومارك-أندري تير شتيغن. وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع، مشجع نادي أتلتيكو كولون وفران هيرندال وميغيل أنخيل ومشجع لفريق ميلوناريوس.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)