ميسي وسواريز يستعدان لموقعة بلد الوليد وسط البحر

منذ سنوات، يكون ليونيل ميسي ولويس سواريز شراكة قوية فوق المستطيل الأخضر، حيث ساهم نجما برشلونة في صعود الفريق الإسباني إلى منصة التتويج في أكثر من مرة، ومواصلة كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن شراكة ميسي وسواريز، لا تقتصر فقط على نشر سحرها الكروي فوق أرضية الملعب بل تمتد أيضاً خارجه، خصوصا بعد تحقيق الفريق الكتالوني الانتصارات، التي دفعت المدرب إلى منح لاعبيه عطلة قصيرة، من أجل الابتعاد عن ضغط المباريات والاستمتاع بالحياة.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، استفادا من عطلة قصيرة من أجل القيام برحلة بالقارب في عرض البحر، وذلك بعد فوز "البلوغرانا" على نظيره ألافيس 3-0 برسم الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن، الرحلة البحرية شهدت أيضاً حضور زوجة أحسن لاعب في العالم خمس مرات أنتونيلا روكوز، فضلاً عن صوفيا بابلي زوجة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وتابع نفس المصدر أن من المتوقع مواصلة ميسي وسواريز التألق هذا الموسم، خاصة مع نجاح النادي الكتالوني في إبرام عدة صفقات كروية ستساعد "البلوغرانا" على مواصلة سيطرته على "الليغا" الإسبانية، علاوة على العودة من جديد إلى منصة التتويج الأوروبي.

يُشار إلى أن، برشلونة سيخوض مباراته الثانية في الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع أمام فريق بلد الوليد، فيما ينتظر متابعوه أن يهز ليونيل ميسي كعادته شباك الفريق الخصم.