 ميسي وسواريز يستعدان لموقعة بلد الوليد وسط البحر | عالم الرياضة | DW | 22.08.2018

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عالم الرياضة

ميسي وسواريز يستعدان لموقعة بلد الوليد وسط البحر

بعدما دك برشلونة شباك ألافيس بثلاث أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، أوضحت تقارير صحفية أن نجمي "البلوغرانا" ليونيل ميسي ولويس سواريز قاما برحلة بالقارب في عرض البحر للابتعاد عن ضغوطات كرة القدم.

Spanien Fußball Freundschaftsspiel - FC Barcelona und Chapecoense (Getty Images/AFP/J. Lago)

صورة من الأرشيف.

منذ سنوات، يكون ليونيل ميسي ولويس سواريز شراكة قوية فوق المستطيل الأخضر، حيث ساهم نجما برشلونة في صعود الفريق الإسباني إلى منصة التتويج في أكثر من مرة، ومواصلة كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن شراكة ميسي وسواريز، لا تقتصر فقط على نشر سحرها الكروي فوق أرضية الملعب بل تمتد أيضاً خارجه، خصوصا بعد تحقيق الفريق الكتالوني الانتصارات، التي دفعت المدرب إلى منح لاعبيه عطلة قصيرة، من أجل الابتعاد عن ضغط المباريات والاستمتاع بالحياة.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، استفادا من عطلة قصيرة من أجل القيام برحلة بالقارب في عرض البحر، وذلك بعد فوز "البلوغرانا" على نظيره ألافيس 3-0 برسم الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن، الرحلة البحرية شهدت أيضاً حضور زوجة أحسن لاعب في العالم خمس مرات أنتونيلا روكوز، فضلاً عن صوفيا بابلي زوجة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز. 

وتابع نفس المصدر أن من المتوقع مواصلة ميسي وسواريز التألق هذا الموسم، خاصة مع نجاح النادي الكتالوني في إبرام عدة صفقات كروية ستساعد "البلوغرانا" على مواصلة سيطرته على "الليغا" الإسبانية، علاوة على العودة من جديد إلى منصة التتويج الأوروبي.

يُشار إلى أن، برشلونة سيخوض مباراته الثانية في الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع أمام فريق بلد الوليد، فيما ينتظر متابعوه أن يهز ليونيل ميسي كعادته شباك الفريق الخصم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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