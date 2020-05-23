ميسي: متشوق للعب لكن "مباريات الأشباح" ستكون غريبة

اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بأن خوض المباريات في غياب الجماهير سيكون أمرا غريبا ولكنه في نفس الوقت لا يطيق الانتظار لحين العودة إلى المشاركة في المباريات. وقال ميسي (32 عاما) في مقابلة مع موقع شركة "أديداس" الراعية له نشرها الموقع الإلكتروني لنادي برشلونة اليوم الأربعاء (27 مايو/ أيار 2020): "واثق من أن هذا سيكون غريبا في البداية. ولكنني حريص للغاية على العودة للعب".

وتوقفت فعاليات الدوري الإسباني منذ 12 آذار/مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف النجم العالمي: "ولكن الجميع عليهم الاستعداد للعب في غياب الجماهير لأن ذلك سيكون غريبا للغاية" في إشارة إلى أن الدوري الإسباني سيستأنف نشاطه في الفترة المقبلة بدون جماهير فيما يطلق عليه مصطلح "مباريات الأشباح". وأشار ميسي إلى أنه من المهم الآن "النظر للمستقبل".

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف فعاليات الدوري المحلي اعتبارا من الثامن من حزيران/يونيو المقبل كما ينطبق هذا على دوري الدرجة الثانية. وطبقا للخطط السابقة لدوري الدرجة الأولى، ستستأنف البطولة نشاطها في 12 حزيران/يونيو المقبل. ولكن لم يتم وضع جدول محدد للمباريات حتى الآن.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن وتتبقى له 11 مباراة فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق نقطتين ويأتي أشبيلية ثالثا برصيد 47 نقطة وتبدو فرصته ضعيفة في المنافسة مع برشلونة والريال على لقب البطولة.

وكان ميسي حزينا للغاية على تأجيل بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) من العام الحالي إلى 2021 . وقال ميسي : "البطولة كانت فرصة جيدة لي وكنت أتطلع بالفعل إلى المشاركة فيها مجددا".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)