 ميسي لا يفكر في كورونا ويرى التتويج بدوري الأبطال أصبح ممكنا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.05.2020

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رياضة

ميسي لا يفكر في كورونا ويرى التتويج بدوري الأبطال أصبح ممكنا

يفضّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ويرى لاعب برشلونة أن لفريقه فرصة أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل التوقف الذي فرضته جائحة كورونا.

ليونيل ميسي في يوم 7 آذار/ مارس 2020 في ملعب برشلونة

قال ليونيل ميسي لصحيفة إلموندو ديبورتيفو "مخاطر العدوى موجودة في كل مكان. لذا فأنا أرى أنه لا يتعين علينا التفكير كثيرا جدا في هذا الأمر "

مؤكدا أنه يتوق لعودة النشاط لكرة القدم الأوروبية مجدداً بعد توقف البطولة بسبب مخاطر الجائحة، يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه من الأفضل له عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد ميسي وزملاؤه في برشلونة بطل إسبانيا للتدريبات الفردية مؤخرا تنفيذا لإرشادات رابطة الدوري الخاصة بعودة النشاط الكروي بعد توقفه في مارس/ آذار الماضي خوفا من انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19

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وستقام جميع مباريات آخر 11 جولة من الموسم بدون جمهور بينما قال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قبل أيام إن المباريات ربما تستأنف في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وبينما عارض بعض لاعبي وأندية البطولة عودة النشاط الكروي خوفاً من الإصابة بالعدوي أو نقلها لآخرين قال ميسي إن عودة المباريات ليست أكثر خطورة من مغادرة المنزل لأي سبب آخر.

وقال ميسي لصحيفة إلموندو ديبورتيفو "مخاطر العدوى موجودة في كل مكان. عندما تغادر منزلك هناك مخاطر. لذا فأنا أرى أنه لا يتعين علينا التفكير كثيرا جدا في هذا الأمر لأنك إن فعلت فإنك لن تذهب لأي مكان."

وأضاف ميسي "لكن علينا أن ندرك أنه يتعين علينا الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية قدر الإمكان. العودة للتدريبات هي الخطوة الأولى لكن علينا عدم التراخي وعلينا القيام بكل الخطوات الاحترازية المطلوبة." وأردف قائلا "بالنسبة لموضوع الحجر الصحي فنحن لا تعجبنا مطلقاً فكرة الابتعاد عن أسرنا لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستكون الخطة النهائية."

ويعتقد نجم برشلونة أن فرص فريقه أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، وذلك في حال استئناف المسابقة. وفي حديثه لصحيفتي "إل موندو ديبورتيفو" و"سبورت" قال ميسي اليوم الجمعة:"ربما يفيدنا (برشلونة) هذا التوقف، دعونا نرى إذا كانت المسابقات ستعود ويمكننا أن نكتشف ذلك".

وفاجأ ميسي الجميع في إسبانيا مطلع هذا العام عندما قال إن فريق برشلونة الحالي ليس لديه ما يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا. وقال في مقابلة اليوم:" لم أشك أبدا في الفريق الذي نملكه، لا يوجد لدي شك أن بإمكاننا الفوز بكل مسابقة نشارك بها، ولكن ليس بالطريقة التي نلعب بها".

م.م/ ع.ش (رويترز، د ب أ)

  • Mesut Özil Zaatari (picture alliance/dpa/S.McNeil)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    تألق نجم مسعود أوزيل ليس كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب ألمانيا والعديد من الأندية فقط، بل أيضا كناشط في مجال الأعمال الخيرية، التي لا تعد. كانت آخرها زيارته إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث وزع كرات وملابس رياضية على الأطفال للفت أنظار العالم إلى معاناة هؤلاء. وقبلها كان أوزيل قد حصل على جائزة لاريوس للأعمال الخيرية، حيث كان مول عمليات جراحية معقدة لـ23 طفلا في البرازيل خلال مونديال 2014.

  • Sami Khedira PK Pressekonferenz Deutsche Fussball Nationalmannschaft (picture-alliance/dpa/M. Gilliar)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    لطالما وُصف لاعب المنتخب الألماني سامي خضيرة من قبل مدربه يواخيم لوف بـ"الصخرة الصامدة التي لا تحركها الأمواج مهما كانت عاتية"في إشارة إلى دوره في لم شمل لاعبي المنتخب حوله. وصف يبدو أن لوف محق فيه، على الأقل وفق حكومة ولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية التي منحت اللاعب التونسي الأصل قبل أسابيع وسام الاستحقاق تكريما لجهوده في دعم الاندماج ومساعدة الضعفاء اجتماعيا داخل الولاية التي ولد وترعرع فيها.

  • Deutschland Fußballspieler Änis Ben-Hatira Flüchtlingslager Marienfelde in Berlin (picture-Alliance/Tagesspiegel/K. U. Heinrich)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    على الرغم من أن اللاعب التونسي الأصل والألماني المولد والمنشأ أنيس بن حتيرة، والذي يشغل خطة لاعب وسط في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لا يزال يواجه صورة "الفتى المشاغب" نظرا لاندفاعه أحيانا، إلا أنه من أكثر الرياضيين دعما للنشاطات الاجتماعية ماديا ومعنويا، حيث أنه كان مثلا من أول من زار مآوي اللاجئين لتقديم يد المساعدة. أعماله الخيرية المتعددة جلبت له جائزة لاوريوس العالمية للرياضيين المتميزين.

  • Karim Benzema (picture-alliance/dpa/G. Horcajuelo)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. رغم تألقه في صفوف المنتخب الفرنسي، إلا أنه منع من المشاركة معه في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز لأحد زملائه. لكن يبدو أن بنزيما يظل من الرياضيين الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الأمر الذي جلب له العام الماضي جائزة من إحدى المنظمات الكروية الشهيرة في فرنسا.

  • Euro 2016 Portugal vs Wales Ronaldo (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم وكذلك أكثرها إثارة للجدل. البعض يرى فيه شخصية مغرورة، والبعض الآخر يعشقه بلا حدود. لكن الأكيد أنه أحد أكثر المشاهير سخاء في دعم المشاريع الخيرية سواء بوطنه أو خارجه، حيث كان مثلا تبرع بـ1,5 مليون يورو لبناء مدارس في قطاع غزة. ولايقتصر هذا الدعم على المال فحسب، بل إن رونالدو مواظب أيضا على التبرع بدمه بشكل دوري.

  • Afghanistan Messi-Fan Murtaza in echtem Trikot (picture-alliance/dpa/Unicef/Mahdy Mehraeen)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    ربما هي مجرد لفتة رمزية لا أكثر، لكنها رسمت الابتسامة على مُحيا الصبي الأفغاني مرتضى أحمدي الذي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت الربيع الماضي صورته وهو يرتدي كيسا من البلاستيك بلوني العلم الارجنتيني مع اسم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. الأخير أرسل إليه - عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف- بقميصين وكرة يحملون توقيعه. وهاهو يقف مرتديا قميصا موقعا من ميسي أمام عدسات الكاميرات.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    يبدو أن هذه الفترة من الفترات الحالكة التي يمر بها معشوق الجماهير ليونيل ميسي. فبعد فشله في الفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده هذا العام وفشله من قبل في الفوز بمونديال 2014، صدرت بحقه وحق والده أحكام قضائية بتهمة التهرب الضريبي. لكن هذا لا يغطي عن حقيقة مفادها أن نجم برشلونة قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه تدعم مشاريع خيرية لصالح الأطفال خاصة، حيث دعم مستشفى في مسقط رأسه روزاريو بـ600 ألف يورو.

  • EURO 2016 Irland vs Schweden Zlatan Ibrahimovic (Reuters/C. Hartmann)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    الكثير من السويديين لا يزالون يتذكرون لاعبهم زلاتان ابراهيموفيتش، ذا الأصول البوسنية والكرواتية، عندما تبرع عام 2014 بجميع تكاليف سفر وإقامة عدد من ذوي الاحتاجات الخاصة لمتابعة مباريات مونديال البرازيل والتي بلغت 39 ألف يورو. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعد بسيطا مقارنة بمداخيل النجم السويدي، إلا أن لفتة تصنع قدوة بين زملائه والكثير من المشاهير حتى لا ينسوا بأن هناك من لا يستطيع أن يعيش مثلهم.

  • Fußballer Neymar (picture-alliance/dpa/A. Garcia)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    صنف قائد المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني، كواحد من عشرة أكثر الرياضيين مساهمة في الأعمال الخيرية في العالم. سنة 2014 افتتح مؤسسة خيرية وساهم فيها بمبلغ 9,2 ملايين دولار أميركي، لمساعدة الفقراء في مسقط رأسه بمدينة برايا غراندي. كما يتبرع نيمار لفائدة هيئات اجتماعية وصحية منها التي تعنى بمكافحة فيروس ايبولا.


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