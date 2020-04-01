ميسي لا يفكر في كورونا ويرى التتويج بدوري الأبطال أصبح ممكنا

مؤكدا أنه يتوق لعودة النشاط لكرة القدم الأوروبية مجدداً بعد توقف البطولة بسبب مخاطر الجائحة، يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه من الأفضل له عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد ميسي وزملاؤه في برشلونة بطل إسبانيا للتدريبات الفردية مؤخرا تنفيذا لإرشادات رابطة الدوري الخاصة بعودة النشاط الكروي بعد توقفه في مارس/ آذار الماضي خوفا من انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19

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وستقام جميع مباريات آخر 11 جولة من الموسم بدون جمهور بينما قال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قبل أيام إن المباريات ربما تستأنف في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وبينما عارض بعض لاعبي وأندية البطولة عودة النشاط الكروي خوفاً من الإصابة بالعدوي أو نقلها لآخرين قال ميسي إن عودة المباريات ليست أكثر خطورة من مغادرة المنزل لأي سبب آخر.

وقال ميسي لصحيفة إلموندو ديبورتيفو "مخاطر العدوى موجودة في كل مكان. عندما تغادر منزلك هناك مخاطر. لذا فأنا أرى أنه لا يتعين علينا التفكير كثيرا جدا في هذا الأمر لأنك إن فعلت فإنك لن تذهب لأي مكان."

وأضاف ميسي "لكن علينا أن ندرك أنه يتعين علينا الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية قدر الإمكان. العودة للتدريبات هي الخطوة الأولى لكن علينا عدم التراخي وعلينا القيام بكل الخطوات الاحترازية المطلوبة." وأردف قائلا "بالنسبة لموضوع الحجر الصحي فنحن لا تعجبنا مطلقاً فكرة الابتعاد عن أسرنا لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستكون الخطة النهائية."

ويعتقد نجم برشلونة أن فرص فريقه أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، وذلك في حال استئناف المسابقة. وفي حديثه لصحيفتي "إل موندو ديبورتيفو" و"سبورت" قال ميسي اليوم الجمعة:"ربما يفيدنا (برشلونة) هذا التوقف، دعونا نرى إذا كانت المسابقات ستعود ويمكننا أن نكتشف ذلك".

وفاجأ ميسي الجميع في إسبانيا مطلع هذا العام عندما قال إن فريق برشلونة الحالي ليس لديه ما يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا. وقال في مقابلة اليوم:" لم أشك أبدا في الفريق الذي نملكه، لا يوجد لدي شك أن بإمكاننا الفوز بكل مسابقة نشارك بها، ولكن ليس بالطريقة التي نلعب بها".

م.م/ ع.ش (رويترز، د ب أ)