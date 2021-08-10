ميسي في باريس.. هل ينتقل مبابي أخيرا إلى ريال مدريد؟

منذ إعلان انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، انطلق الحديث حول الثلاثي الناري ميسي - مبابي - نيمار، لكنّ التكهنات زادت بقوة حول إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.
هذه الصفقة، إن تمت، ستعيد للدوري الإسباني جزءاً كبيراً من البهجة التي خسرها مع رحيل ميسي، والتي سبقها أيضاً خسارة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصلحة الدوري الإيطالي ويوفنتوس.
فالليغا الإسبانية التي تصدرت المشاهد طيلة السنوات الماضية، لم تخسر فقط هذين العملاقين في عالم كرة القدم، بل ستفتقد أيضاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، لكن هل تنقلب الأمور رأساً على عقب بثانية واحدة بانتقال محتمل لمبابي الى الـ"ميرينغي"؟ إذ عادت الصحف الإسبانية للحديث عن فرضية حدوث هذه الصفقة التي يُحكى عنها منذ سنوات وليس الآن فحسب.
موقف سان جرمان من رحيل مبابي
مبابي الذي انضم الى سان جرمان عام 2017، لم يجدّد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. وبإمكانه أن ينتقل الصيف المقبل بصفقة انتقال حرّ، كما حصل مع ميسي هذا الصيف. لكن إدارة النادي الفرنسي كان موقفها واضحاً دائماً وهو أنّ "مبابي يجب أن يبقى في سان جرمان، لا نريد بيعه ولن ينتقل أبداً بصفقة انتقال حرّ"، هذا ما أكدّه رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، لصحيفة "ليكيب" الرياضية في حزيران/يونيو الماضي. وكان مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قد واجه سؤال الصحافة عن هذا الموضوع بضحكة وكلمة واحدة هي "لا".
ولتبديد هذه الشائعات المتزايدة، وضع النادي قميص مبابي رقم 7 إلى جانب قميص رقم 10 لنيمار بالإضافة الى علم أرجنتيني خلال فيديو الإعلان عن وصول ميسي.
كيليان مبابي وليونيل ميسي خلال مواجهة فرنسا والأرجنتين في مونديال روسيا 2018، الذي فازت به فرنسا
يشير رئيس مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية ومقره في نوشاتيل لوكالة فرانس برس الى أنّ مسألة السيولة المالية في النادي الفرنسي لن تكون أبداً عائقاً أمام تجديد عقد مبابي.
في المقابل، فإنّ الموضوع المالي يبقى محل سؤال مشروع في ريال مدريد.
وكان الألماني توني كروس قد عزّز من فرضية انضمام مبابي في حديث للصحيفة الألمانية "بيلد" الأحد "يطمح ريال دائماً لضمّ أبرز النجوم، وبالتالي فإنّ انضمام مبابي لن يكون مفاجئاً".
في ضوء ذلك، يحق لجمهور ريال مدريد أن يحلم لبعض الوقت بانتظار تطورات الأيام المقبلة.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
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الكاتب: مهدوي رضوان