ميسي: ابني يحتفل بأهداف ريال مدريد

في الموسم الماضي، كانت أغلب التوقعات تشير إلى فوز برشلونة بالثلاثية التاريخية، بيد أن الفريق الكتالوني، انهار بشكل مثير للدهشة في الأمتار الأخيرة من الموسم، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية أمام ليفربول 0-4، فضلاً عن خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا 1-2.

ويبدو أن نتائج برشلونة الأخيرة، قد ألقت بظلالها على بعض أفراد ليونيل ميسي، فقد قال النجم الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية إن ابنه الصغير ماتيو (ثلاثة أعوام) تظاهر في المنزل بأنه لاعب من ليفربول بعد هزيمة "البلوغرانا" أمام "الريدز".

وأكد أحسن لاعب في العالم خمس مرات أن أطفاله يحبون كرة القدم كثيراً، حيث لا يفوت ابنه تياغو مشاهدة أي مباراة في عالم الساحرة المستديرة، في حين يرتدي ماتيو الصغير كل القمصان.

وأشار ليونيل ميسي إلى، أنه لعب برفقة طفله الصغير ماتيو كرة القدم في المنزل، إذ قال له ابنه "أنا من ليفربول...لقد هزموك"، وأضاف: "لقد كرر ماتيو نفس الشيء بعد خسارتنا أمام فالنسيا...وقال لي فالنسيا هزموك...أنا من فالنسيا".

وتابع صاحب القدم اليسرى الساحرة حديثه عن ابنه ماتيو قائلاً "عندما نشاهد التلفاز، فإن تياغو يحتفل بأهداف ريال مدريد من أجل إزعاج أخيه (تياغو)"، وأردف ليونيل ميسي أن ابنه الصغير ماتيو يُضفي أجواء من الكوميديا في المنزل.

يشار إلى أن ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوز، لديهما ثلاثة أطفال هم تياغو ماتيو وأخيراً تشيرو. وعادة ما ينشر الثنائي بعض مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الكشف عن بعض من حياتهما الخاص مع أطفالهم الصغار.