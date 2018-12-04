 ميسي: ابني يحتفل بأهداف ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 06.06.2019

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عالم الرياضة

ميسي: ابني يحتفل بأهداف ريال مدريد

كشف نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي أن ابنه ماتيو، يحتفل بتسجيل ريال مدريد الأهداف في شباك الفرق المنافسة. أحسن لاعب في العالم خمس مرات أكد أنه رغم "استفزازات" ابنه تياغو إلاّ أنه يُضفي أجواء من الكوميديا في المنزل.

Lionel Messi mit seinen Söhnen (picture-alliance/dpa/gtres/Joma)

أرشيف.

في الموسم الماضي، كانت أغلب التوقعات تشير إلى فوز برشلونة بالثلاثية التاريخية، بيد أن الفريق الكتالوني، انهار بشكل مثير للدهشة في الأمتار الأخيرة من الموسم، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية أمام ليفربول 0-4، فضلاً عن خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا 1-2.

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انهالت التهاني على ماتس هوميلس وزوجته كاتي بعدما نشر خبر ولادة ابنهما اليوم الخميس. وبدت السعادة غامرة على الزوجين في منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن أحد المتابعين لام ماتس على تغريدته على "تويتر". (11.01.2018)

يبدو أن جماهير كرة القدم لن تنتظر طويلاً حتى رؤية خليفة نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي بعد اعتزاله. فيديو يظهر ماتيو وهو يستعرض مهاراته الغنائية والكروية ثم يسدد كرة قوية ولكن في "ملعب" والدته، فحصل على تفاعل من الحاضرين. (25.01.2019)

ويبدو أن نتائج برشلونة الأخيرة، قد ألقت بظلالها على بعض أفراد ليونيل ميسي، فقد قال النجم الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية إن ابنه الصغير ماتيو (ثلاثة أعوام) تظاهر في المنزل بأنه لاعب من ليفربول بعد هزيمة "البلوغرانا" أمام "الريدز".

وأكد أحسن لاعب في العالم خمس مرات أن أطفاله يحبون كرة القدم كثيراً، حيث لا يفوت ابنه تياغو مشاهدة أي مباراة في عالم الساحرة المستديرة، في حين يرتدي ماتيو الصغير كل القمصان.

وأشار ليونيل ميسي إلى، أنه لعب برفقة طفله الصغير ماتيو كرة القدم في المنزل، إذ قال له ابنه "أنا من ليفربول...لقد هزموك"، وأضاف: "لقد كرر ماتيو نفس الشيء بعد خسارتنا أمام فالنسيا...وقال لي فالنسيا هزموك...أنا من فالنسيا".

وتابع صاحب القدم اليسرى الساحرة حديثه عن ابنه ماتيو قائلاً "عندما نشاهد التلفاز، فإن تياغو يحتفل بأهداف ريال مدريد من أجل إزعاج أخيه (تياغو)"، وأردف ليونيل ميسي أن ابنه الصغير ماتيو يُضفي أجواء من الكوميديا في المنزل.

يشار إلى أن ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوز، لديهما ثلاثة أطفال هم تياغو ماتيو وأخيراً تشيرو. وعادة ما ينشر الثنائي بعض مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الكشف عن بعض من حياتهما الخاص مع أطفالهم الصغار.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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