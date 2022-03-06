 ميزات وعيوب الاستثمار في العملات المشفرة | كليك | DW | 14.03.2022

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كليك

ميزات وعيوب الاستثمار في العملات المشفرة

تشهد العملات المشفرة ازدهارا متواصلا- ويستخدمها المزيد من الناس كاستثمارات. ولكن، ما الذي يجب أن نعرفه قبل الاستثمار في عملة البيتكوين وغيرها؟ في هذا العدد نقدم لكم أهم المزايا والعيوب.

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