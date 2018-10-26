 ميركل وماكرون ينسقان بشأن الموقف من السعودية بملف خاشقجي | أخبار | DW | 27.10.2018

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أخبار

ميركل وماكرون ينسقان بشأن الموقف من السعودية بملف خاشقجي

على طريق تصفية الخلاف بينهما، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل اتفقا على أن يكون لهما موف منسق على المستوى الأوروبي فيما يخص عقوبات محتملة على العربية السعودية ردا على مقتل جمال خاشقجي.

FRANCE-GERMANY-DIPLOMACY (Getty Images/AFP/C. Simon)

استغل الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية انغلا ميركل اليوم السبت (27 تشرين أول/أكتوبر 2018) فرصة وجودهما معا في إسطنبول لحضور القمة الرباعية حول سوريا لتصفية خلاف نتج عن سوء فهم لتصريحات ميركل بشأن طلبها وقف بيع الأسلحة إلى الرياض على المستوى الأوروبي.

مختارات

على خلفية قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي والاشتباه بتورط مسؤولين أمنيين سعوديين فيها، طالبت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا بوقف فوري للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال نشاط الشرطة. (27.10.2018)

حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يقوض استقرار المنطقة. (27.10.2018)

فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ايمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل اتفقا السبت على أن يكون لهما في المستقبل "موقف منسق على المستوى الأوروبي" بشأن عقوبات محتملة على العربية السعودية، ردا على مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وعمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية خلال لقاء غير مبرمج عقداه قبل بدء قمة إسطنبول حول سوريا، على تهدئة الخلاف بينهما، بعد أن اتهم ماكرون ضمنا الجمعة ألمانيا بانتهاج سياسة ديماغوغية عبر الطلب من الأوروبيين وقف بيع السلاح إلى الرياض.

يذكر أن المستشارة ميركل استغلت القمة الرباعية التي تجمع ميركل مع زعماء فرنسا وروسيا وتركيا في إسطنبول اليوم السبت لعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون للتشاور قبل دخول القمة رسميا.

وقبيل القمة أيضا أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي بوتين للترويج لأهدافه التي يريد تحقيقها بشأن سوريا. وحدد ماكرون ملفاته بلاده بهذا الصدد بتمديد وقف إطلاق النار في منطقة إدلب ومنع استخدام الأسلحة الكيمياوية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حسبما اعلن قصر الإليزيه في باريس. كما حدد ماكرون رغبة بلاده في تحديد خارطة طريق لحل سياسي للأزمة السورية.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب)

     

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


 

مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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من جديد تحدث الرئيس التركي طالبا من السعودية الكشف عن المتعهد الذي قيل إنه تسلم جثة الصحفي السعودي فور مقتله. وتحدثت خطيبة خاشقجي عن رفضها دعوة ترامب لزيارة واشنطن. كما رفض ماكرون دعوة لوقف تصدير السلاح للسعودية.

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