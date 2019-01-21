 ميركل وماكرون يعتزمان توقيع معاهدة صداقة جديدة | أخبار | DW | 22.01.2019

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أخبار

ميركل وماكرون يعتزمان توقيع معاهدة صداقة جديدة

تعتزم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع معاهدة صداقة جديدة في مدينة آخن بغرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، فيما يعد تحديثاً لمعاهدة الإليزيه في الذكرى الـ 56 لتوقيعها في باريس.

Frankreich Merkel bei Macron (picture alliance/dpa/POOL EPA/C. P. Tesson)

ستلزم معاهدة آخن البلدين الجارين فرنسا وألمانيا بتعزيز التعاون بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي والعمل من أجل سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي. وفي مقابلات صحفية قبل الاجتماع  المزمع عقده اليوم (الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير 2019)، دعا السياسي الألماني المسيحي الديمقراطي المخضرم فولفجانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني الحالي (بوندستاغ)، إلى طموح أكبر في سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقال شويبله: "نحتاج مرة أخرى إلى مشاريع تكامل ملموسة وذات مغزى تنم عن أن أوروبا تحقق أشياء ذات أبعاد وجودة مختلفة تماما عن كل بلد بمفردها". وكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الألماني كونراد أديناور قد وقعا في 22 كانون الثاني / يناير عام 1963معاهدة الاليزيه، التي تنص على إجراء مشاورات منتظمة بين الخصمين السابقين على أعلى مستوى حكومي.

ما الذي سيتغير بتحديث معاهدة الإليزيه؟

في تصريح مشترك، أعلنت المستشارة ميركل والرئيس ماكرون أنهما بصدد اطلاق مبادرات في مختلف الميادين السياسية. جوهر "إتفاقية آخن" يتناول توسيع برامج التبادل بين مواطني البلدين فيما سيعني تعميقا مباشراً للعمل المشترك عبر أوروبا، والذي سيشمل أيضاً السياسات الخارجية والأمنية، علاوة على اندماج اقتصادي متعاظم سيحقق سياسات مناخ وبيئة موحدة. ولم تجر الإشارة بشكل خاص إلى سياسة اللاجئين، ما يحفظ موقف حكومتي البلدين ضمن إطار معاهدة الإليزيه الأصلية.

وفي قرار مشترك صدر عن البرلمان الألماني (بوندستاغ) والجمعية الوطنية الفرنسية، دعا برلمانا البلدين لتعاون أكثر قرباً بين الشعوب وعرضا أمثلة واقعية ملموسة ينبغي تطبيقها الآن. هذه الأمثلة تتراوح بين إنشاء مراكز مدرسية مشتركة أثناء العطل وصولاً إلى إنشاء مراكز ألمانية فرنسية للذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، وفي ظل وجود اتفاقية برلمانية ألمانية فرنسية، ينبغي تعزيز التبادل بين برلماني البلدين.

العنصر الآخر المهم في عملية التحديث المرتقبة هو تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي بشكل موحد في البلدين.

م.م/ح.ز (د ب أ)

  • Schweden Fußball WM 1958 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    قبل بدء بطولة كأس العالم في السويد عام 1958 حصل كل لاعب في المنتخب الألماني على عشرة ماركات. وبعد هزيمتهم في مباراة نصف النهائي أمام السويد، أرسل المدرب سيب هيربيرغر لاعبيه للتسوق. وقد جمعت المباراة على المركز الثالث منتخب ألمانيا مع فرنسا.

  • Deutschland Frankreich beim WM-Turnier 1958 in Schweden

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    في تلك المباراة منيت ألمانيا بأعلى خسارة 6:3، وفيها أيضا حقق اللاعب الفرنسي Justo Fontaine 13 هدفا، وهو رقم قياسي ما زال قائماً حتى يومنا هذا. آنذاك تغيّب من المنتخب الألماني فريتس فالتر وهورست إيكل وأوفه زيلر.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1982

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    بعد 24 عاما اختلف الأمر وذلك في نصف نهائي بطولة العالم في إسبانيا عام 1982. ليتبارسكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 وبعد تسع دقائق سجل ميشيل بلاتيني هدف التعادل.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    وفي هذه المباراة حصل خطأ كبير من حارس مرمى ألمانيا طوني شوماخر، والذي خرج من المرمى في الدقيقة 57 واصطدم بكوعه باللاعب الفرنسي Patrick Battiston. الحكم والجمهور لم يشاهدوا ما حدث لكون أعينهم كانت تتابع الكرة.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    .. الكرة تصطدم بقائم المرمى واللاعب Patrick Battiston يبقى مغمياً عليه على الأرض، ليغادر الملعب لاحقا بكسور في الرقبة وقد فقد اثنين من أضراسه.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    .. وتستمر الدراما بعد تمديد المباراة. الفرنسيون يتقدمون بهدف من Marius Tresor ثم يرفع اللاعب Alain Giresse الفارق إلى 3:1، لكن كارل هاينس رومينيغه وكلاوس فيشر يحرزان التعادل، ليتم حسم المباراة بركلات الترجيح.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    الفصل الرابع والأخير من هذه المباراة (مونديال 182): ألمانيا متأخرة بهدفين إلى ثلاثة أهداف في ركلات الترجيح لأن أولي شتيليكه لم يسجل هدفه، إلا أن حارس المرمى الألماني شوماخر ينجح في صد ركلتين من Didier Six و Maxime Bossis. ثم يسجل هورست هروبيش ركلته، لتتأهل ألمانيا إلى النهائي وتخسر بعد ذلك أمام إيطاليا.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1986

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    لقاء آخر يجمع بين ألمانيا وفرنسا بنصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك. آنذاك فاز الفرنسيون على البرازيل ليواجهوا منتخب ألمانيا بقيادة المدرب فرانس بيكينباور، لتقول الماكينات كلمتها الأخيرة وتفوز بهدفين لصفر.

  • Mexiko Fußball WM 1986 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    سيطر اللاعبون الفرنسيون على المباراة في الدقائق الثمانين الأولى، لكن رودي فولر حطم آمالهم قبيل نهاية المباراة. وفيها أثبت الألمان أنهم فريق بطولات وأن أداءهم يتصاعد مع تقدم البطولة. لكن الأرجنتين فازت بالكأس.

  • Brasilien Fußball WM 2014 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    المواجهة الرسمية الأخيرة بين منتخبي ألمانيا وفرنسا كانت قبل سنتين في كأس العالم بالبرازيل 2014. وهذه المرة في مباراة ربع النهائي حين أحرز المدافع ماتس هوملز هدفاً مبكراً في الدقيقة 12، الأمر الذي منح المنتخب الألماني المزيد من الثقة بالنفس.

  • Brasilien Fußball WM 2014 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    قبيل انتهاء المباراة لاحت فرص كثيرة للمنتخب الفرنسي، وكان أفضلها في الوقت بدل الضائع للاعب كريم بنزيما الذي حرم من المشاركة في بطولة فرنسا، لكن حارس المرمى مانويل نوير تصدى للكرة وأنقذ فوز ألمانيا بهدف لصفر.

  • UEFA EURO 2016 Deutschland vs. Italien Elfmeterschießen Jonas Hector Jubel

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    والآن سيلعب المنتخبان في نصف نهائي يورو 2016 على أرض فرنسا، في أول لقاء بين الفريقين في بطولة أمم أوروبا.

  • UEFA Euro 2016 Deutschland vs Italien Jogi Löw

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    ماريو غوميز مصاب ولن يشارك، كذلك الأمر بالنسبة لسامي خضيرة. وباستيان شفاينشتايغر مصاب أيضا لكن مشاركته لم تحسم بعد. ماتس هوملز ممنوع من المشاركة بعد نيله بطاقتين صفراء. والتحدي المطروح أمام المدرب يواخيم لوف البحث عن أفضل البدائل لسد الفراغ الناجم عن غياب أعمدة الفريق.

    الكاتب: ساره فيرتس/ عبد الرحمن عثمان


مختارات

احتفال شبابي ضخم باليوم الألماني الفرنسي

فتح المركز الألماني الفرنسي أبوابه اليوم في برلين وباريس للاحتفال باليوم الألماني الفرنسي. المركز الذي ينشط التبادل الشبابي بين البلدين في عدة مجالات ويعمل على التقريب بين الثقافتين، يعد ثمرة مباشرة لاتفاقية الاليزيه. (22.01.2007)  

برلين وباريس يؤكدان تمسكهما باتفاقية مينسك

أكدت ميركل وأولاند أن الأطراف الموقعة على اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وهم إلى جانب ألمانيا وفرنسا، روسيا وأوكرانيا، متمسكة بتطبيقها. كما اتفقت الأطراف على ضرورة البدء في اتخاذ خطوات لتطبيق الاتفاقية. (19.02.2015)  

برلين وباريس ولندن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك إسرائيل وحماس إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما ذكروا بأن اتفاق الهدنة يجب أن يستجيب لقلق إسرائيل بشان الأمن ولطلبات الفلسطينيين بشأن رفع القيود المفروضة على غزة. (09.08.2014)  

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في أوكرانيا مع بدء هدنة جديدة

توجه وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا إلى شرق أوكرانيا في زيارة تشكل سابقة منذ بدء النزاع الذي أوقع اكثر من 9500 قتيل منذ نيسان/أبريل 2014. وتأتي زيارة الوزيرين بعد ساعات من دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ. (15.09.2016)  

ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

ماذا، لم يسبق لمنتخبي فرنسا وألمانيا أن تقابلا في بطولة أوروبية؟ بالفعل، فكل لقاءات المنتخبين تمت على مستوى بطولة كأس العالم. (05.07.2016)  

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