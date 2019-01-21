ميركل وماكرون يعتزمان توقيع معاهدة صداقة جديدة

ستلزم معاهدة آخن البلدين الجارين فرنسا وألمانيا بتعزيز التعاون بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي والعمل من أجل سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي. وفي مقابلات صحفية قبل الاجتماع المزمع عقده اليوم (الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير 2019)، دعا السياسي الألماني المسيحي الديمقراطي المخضرم فولفجانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني الحالي (بوندستاغ)، إلى طموح أكبر في سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقال شويبله: "نحتاج مرة أخرى إلى مشاريع تكامل ملموسة وذات مغزى تنم عن أن أوروبا تحقق أشياء ذات أبعاد وجودة مختلفة تماما عن كل بلد بمفردها". وكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الألماني كونراد أديناور قد وقعا في 22 كانون الثاني / يناير عام 1963معاهدة الاليزيه، التي تنص على إجراء مشاورات منتظمة بين الخصمين السابقين على أعلى مستوى حكومي.

ما الذي سيتغير بتحديث معاهدة الإليزيه؟

في تصريح مشترك، أعلنت المستشارة ميركل والرئيس ماكرون أنهما بصدد اطلاق مبادرات في مختلف الميادين السياسية. جوهر "إتفاقية آخن" يتناول توسيع برامج التبادل بين مواطني البلدين فيما سيعني تعميقا مباشراً للعمل المشترك عبر أوروبا، والذي سيشمل أيضاً السياسات الخارجية والأمنية، علاوة على اندماج اقتصادي متعاظم سيحقق سياسات مناخ وبيئة موحدة. ولم تجر الإشارة بشكل خاص إلى سياسة اللاجئين، ما يحفظ موقف حكومتي البلدين ضمن إطار معاهدة الإليزيه الأصلية.

وفي قرار مشترك صدر عن البرلمان الألماني (بوندستاغ) والجمعية الوطنية الفرنسية، دعا برلمانا البلدين لتعاون أكثر قرباً بين الشعوب وعرضا أمثلة واقعية ملموسة ينبغي تطبيقها الآن. هذه الأمثلة تتراوح بين إنشاء مراكز مدرسية مشتركة أثناء العطل وصولاً إلى إنشاء مراكز ألمانية فرنسية للذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، وفي ظل وجود اتفاقية برلمانية ألمانية فرنسية، ينبغي تعزيز التبادل بين برلماني البلدين.

العنصر الآخر المهم في عملية التحديث المرتقبة هو تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي بشكل موحد في البلدين.

م.م/ح.ز (د ب أ)