ميركل وماكرون لبايدن: ارفع القيود عن تصدير اللقاحات ومكوناتها

كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت (الثامن من مايو/ أيار 2021) معارضتها تعليق براءات الاختراع المتصلة بلقاحات فيروس كورونا، داعية الولايات المتحدة إلى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "آمل الآن، بعدما تلقي قسم كبير من الشعب الأمريكي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات وأيضاً فتح سوق اللقاحات"، وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي واظب على تصدير قسم كبير من إنتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك القاعدة".
وفي ردها على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق براءات اختراع اللقاحات، قالت ميركل: "أوضحت مجدداً أننيلا أعتقد أن تعليق البراءات سيكون الحل لجعل اللقاحات متوافرة لأكبر عدد من الأفراد .. أعتقد أن الابتكار والتجديد لدى المؤسسات ضروريان، وبالنسبة لي هذا يشمل البراءات".
ماكرون: أوروبا أكثر سخاءً من أمريكا
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات ومكونات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في بورتو بالبرتغال: "أدعو الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير ليس فقط للقاحات ولكن لمكونات تلك اللقاحات التي تمنع الإنتاج"، مؤكداً على أن "المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للبلدان الفقيرة هو إنتاج المزيد".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن مختبر "كيورفاك" الألماني، الذي لم تتم الموافقة على لقاحه بعد ولكن يتوقع أن يلعب دوراً مهماً في حملات التطعيم الأوروبية، "يقول إنه لا يمكنه الإنتاج في أوروبا لأن المكونات عالقة في الولايات المتحدة".
وبعكس ميركل المعارضة لتعليق براءات اختراع اللقاحات، أعرب ماكرون عن انفتاحه على "تعليق محدود" وفق نموذج علاجات الإيدز، لكنه اعتبر أن هذا الأمر ليس الأكثر استعجالاً، وأشار إلى أن أوروبا أكثر سخاءً من الولايات المتحدة، لأنها صدّرت نصف الـ400 مليون جرعة المنتجة على أراضيها.
وأضاف ماكرون أن الأولوية ليست رفع براءات الاختراع، بمعنى عدم دفع رسوم للمختبرات الأمريكية التي ابتكرت لقاحات، ولكن إجراء عمليات نقل للتكنولوجيا لإنشاء مواقع إنتاج في البلدان الفقيرة، مشيراً خصوصا إلى السنغال والهند وجنوب أفريقيا، حيث سيتوجه قريباً لافتتاح مصنع أنشئ بمساعدة من الاتحاد الأوروبي.
ي.أ/ خ.س (أ ف ب)
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.