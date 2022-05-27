ميركل و"حرب بوتين" في أوكرانيا.. نقد ذاتي غائب؟

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وفي أول مقابلة لها منذ مغادرتها منصبها مستشارة لألمانيا.. أنغيلا ميركل تدين بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا وترفض أي اتهامات لها بارتكاب خطأ في سياستها تجاه الكرملين.. فكيف تقرأ الأوساط السياسية والإعلامية تصريحات ميركل؟
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب مواقع جديدة لم تستهدف من قبل بأوكرانيا في حال قام الغرب بتسليم كييف صواريخ بعيدة المدى. وتقارير إعلامية تكشف أن أسبانيا تعتزم إمداد إوكرانيا بدابات حربية حديثة مصنوعة في ألمانيا.
شنّت القوات الروسية ضربات هي الأولى منذ أسابيع استهدفت كييف، فيما تحدثت أوكرانيا عن إنجازات و"استعادة" مناطق من خلال هجوم مضاد في الشرق. والرئيس بوتين يتوعد بقصف أهداف جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
أكدت ميركل أن الردع العسكري هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نافية مسؤوليتها عن عدم الاستثمار في تجهيز الجيش الألماني وحملتها بشكل غير مباشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.
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