 ميركل و″حرب بوتين″ في أوكرانيا.. نقد ذاتي غائب؟ | مسائية DW | DW | 08.06.2022

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مسائية DW

ميركل و"حرب بوتين" في أوكرانيا.. نقد ذاتي غائب؟

وفي أول مقابلة لها منذ مغادرتها منصبها مستشارة لألمانيا.. أنغيلا ميركل تدين بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا وترفض أي اتهامات لها بارتكاب خطأ في سياستها تجاه الكرملين.. فكيف تقرأ الأوساط السياسية والإعلامية تصريحات ميركل؟

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