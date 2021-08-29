ميركل وأمين عام الناتو يؤكدان على ضرورة بقاء مطار كابول مفتوحا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، إنه يجب إبقاء مطار كابول مفتوحا، متعهدا عدم نسيان الأفغان الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بعد رحيل آخر القوات الأميركية. وأوضح خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "من الضروري إبقاء المطار مفتوحا لإتاحة وصول مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وأيضا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إجلاء الأشخاص الذين رغبوا في المغادرة لكن لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من عملية الإجلاء العسكرية".

وفي ذات السياق اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس "هذا المطار يكتسي أهمية وجودية لأفغانستان لأنه بدونه، لا يمكن وصول أي مساعدة طبية أو إنسانية، ما يعني أنه مهم جدا لعمل الأمم المتحدة".

و رغم رحيل آخر القوات الأميركية ليلا، لم توقف ألمانيا عمليات إجلاء الأفغان الذين تعاملوا مع الجيش الألماني خلال التدخل الغربي في البلاد لكن أيضا موظفي المنظمات الإنسانية، بحسب ميركل. وقدرت عدد الذين سيتم اجلاؤهم من البلاد "بما بين عشرة آلاف و40 ألف شخص". وقالت ميركل "هذه الغاية المؤلمة مع إجلاء العديد من الأشخاص لم تنته بالتأكيد بعد".

وأضافت "لا يزال هناك عدد كبير من القوات المحلية التي تريد ألمانيا إخراجهم من أفغانستان وسنهتم بالطبع أيضا بالوضع الإنساني في البلاد" وذلك قبل أسابيع من مغادرتها السلطة.

من جهته دافع رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان التي استمرت لمدة عقدين.

وقال فولفغانج شويبله لصحيفة "مانهايمر مورغن" في عددها المقرر أن يصدر غدا الأربعاء: "في النهاية، يعد ذلك تاريخا مريرا للغاية. ولكننا زرعنا بذور الحرية وسوف يرى المرء ما سينتج عن ذلك". وأضاف أن النهاية كانت مروعة، إلا أن المهمة لم تكن بلا جدوى، لافتا إلى أن أغلب المواطنين الأفغان أشادوا بالمهمة.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)