 ميركل وأردوغان يطالبان بوقف إطلاق نار دائم في ليبيا | أخبار | DW | 24.01.2020

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أخبار

ميركل وأردوغان يطالبان بوقف إطلاق نار دائم في ليبيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تحويل الهدنة الهشة في ليبيا إلى وقف إطلاق نار دائم، فيما أعلنت ميركل أن ألمانيا تعتزم مساعدة تركيا في تقوية سلاح خفر السواحل.

أردوغان وميركل خلال لقائهما في اسطنبول

أردوغان وميركل خلال لقائهما في اسطنبول

حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أن النزاع في ليبيا يمكن أن يقود إلى "فوضى ستؤثر على حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله". وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي اليوم الجمعة (24 كانون الثاني/يناير 2020): "يجب بذل الجهود لتحويل الهدنة الهشة إلى وقف اطلاق نار متماسك ودائم". ومن جانبها قالت ميركل "آمل أن يتخذ حفتر خطوات إيجابية".

مختارات

بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تركيا وما خلفته من انتقادات داخلية، وفي ظل الحديث عن وجود فوضى في حكومة ميركل بسبب الوضع في شمال سوريا، أجرت المستشارة ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس التركي. فماذا دار بينهما؟ (27.10.2019)

استغلت المستشارة ميركل حفل افتتاح الحرم الجامعي للجامعة التركية الألمانية للترويج لحرية البحث العلمي في نقد غير مباشر للإجراءات التعسفية ضد الأكاديميين الأتراك. ميركل ثمنت أيضا دور تركيا في إيواء لاجئين سوريين. (24.01.2020)

ويشن المشير خليفة حفتر هجوماً على طرابلس منذ نيسان/أبريل للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج الذي تدعمه تركيا. وكثفت الدول الكبرى جهودها في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي، ولكن هجمات صاروخية على مطار معيتيقة في طرابلس هذا الأسبوع هددت باستئناف المعارك بين طرفي النزاع.

واتهم اردوغان حفتر بأنه "لم يظهر أي نوايا للمصالحة" وانتقد عدم توقيعه على وثيقة وقف إطلاق نار خلال مؤتمر دولي في برلين الأحد. وقال "حفتر لم يوقع على الوثيقة وقبلها شفهيا فقط... ونحن لا نعتبر ذلك قبولاً كاملاً". وقال في كلمة "إذا لم يتم إرساء الهدوء في أسرع وقت ممكن فإن أجواء الفوضى في ليبيا ستؤثر على حوض البحر الأبيض المتوسط".

ودعا إلى ممارسة ضغوط أكبر على حفتر، وقال إن الهجمات الصاروخية على مطار طرابلس تظهر "من يؤيد السلام ومن يؤيد إراقة الدماء والدموع". وأضاف اردوغان "نأمل ألا يرتكب المجتمع الدولي الأخطاء التي ارتكبها في سوريا".

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في دائرة الخطر - الضيف: إبراهيم كالين

برلين تدعم أنقرة لـ"وقف المهاجرين

من ناحية أخرى، أعلنت ميركل أن ألمانيا تعتزم مساعدة تركيا في تقوية سلاح حرس السواحل لديها. وقالت المستشارة الألمانية إن حرس السواحل التركي يؤدي دوراً مهماً في محاولة وقف المهاجرين عن التوجه إلى أراضي اليونان، ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الجزر اليونانية شهدت زيادة وصول القوارب التي تحمل المهاجرين مؤخراً من تركيا بعد فترة هدوء لحركة هذه القوارب. وتسببت الصور التي نشرت عن معسكرات مكتظة بالمهاجرين في إثارة القلق بشأن تفجر أزمة لاجئين جديدة ـ بالارتباط مع تهديدات أردوغان بفتح الحدود التركية مع أوروبا.

من جانبه، دعا أردوغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ميركل إلى تحمل الاتحاد الأوروبي مزيدا من المسؤولية في تقديم المساعدات للاجئين السوريين. وقال أردوغان إن تقديم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى "مزيداً من المساعدات بسرعة أكبر للاجئين السوريين هو جزء من المسؤولية الإنسانية في المقام الأول".

واستقبلت تركيا أكثر من 6.3 مليون لاجئ من سوريا، كما أن المعارك حول منطقة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون تفاقمت مؤخراً، ما أدى إلى هروب حوالي 400 ألف سوري في اتجاه الحدود التركية.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Verhältnis Deutschland Türkei (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    عودة المياه إلى مجاريها؟

    رغم المساعي التركية الأخيرة لتحسين علاقاتها مع ألمانيا قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين في شهر أيلول/سبتمبر 2018. إلا أن تركيا كانت غالبا هي السباقة إلى تأجيج العلاقات مع حليفها التاريخي ألمانيا. لقاء قديم يعود لعام 2011 جمع أردوغان بالمستشارة ميركل.

  • Bildcombo Yücel Tolu Steudtner (picture-alliance/dap/Zentralbild/K. Schindler/privat/TurkeyRelease Germany)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    حبس صحفيين ونشطاء ألمان

    رفعت محكمة تركية الاثنين (20 أب/أغسطس 2018) حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب. وتسببت قضية تولو، بالإضافة إلى قضية الصحفي دينيز يوجيل الذي ظل محتجزا عاما كاملا، وقضية الحقوقي بيتر شتويتنر الذي احتجز لثلاثة أشهر، إلى توتر شديد في علاقات أنقرة مع برلين. ومنذ الإفراج عن يوجيل في فبراير الماضي بدأت حدة التوتر في العلاقات تتراجع نسبيا.

  • Flüchtlinge in die Türkei (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    اتفاقية اللاجئين مع تركيا

    توصلت بروكسل وأنقرة إلى اتفاق في آذار/مارس 2016، يسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين وصلوا إلى اليونان. وذلك بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016. ووافقت أوروبا على تمويل صندوق مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مخصص لأكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ موجودين في تركيا، في مقابل وعد أنقرة بالحد من تدفقهم.

  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الاعتراف بإبادة الأرمن

    ازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر قيام البرلمان الألماني "بوندستاغ" في حزيران/يونيو 2016، بالاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي. وكذلك بعد إدانة ألمانيا المستمرة لعمليات القمع في تركيا التي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف عام 2016.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    انتقادات تركية للغرب

    انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب في أكثر من مرة متهما إياه بعدم إظهار التضامن مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل. وقال إن الدول التي تخشى على مصير مدبري الانقلاب بدلا من القلق على ديمقراطية تركيا لا يمكن أن تكون صديقة.

  • Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    منح اللجوء لمعارضين تتهمهم تركيا بدعم الانقلاب

    ما زاد من تدهور العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي هو منح ألمانيا حق اللجوء لجنود أتراك سابقين ومن ضمنهم قيادات عسكرية، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في شهر تموز/ يوليو 2016.

  • Fethullah Gülen (picture alliance/dpa/M.Smith)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    رفض تجميد أصول مقربين من غولن في ألمانيا

    رفضت ألمانيا طلباً رسمياً من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وأبلغت برلين أنقرة أنه ليس هناك أساس قانوني كي يقيد مكتب الإشراف المالي الاتحادي حركة غولن وأنصاره.

  • Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

    رُشحت تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت المفاوضات بين الجانبين حول هذا الشأن عام 2005. لكن المفاوضات تجمدت خريف عام 2016. وتعترض أغلب الأحزاب السياسية الألمانية في الوقت الحاضر على انضمام تركيا للاتحاد.

  • Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الترويج للتعديلات الدستورية على الأرض الألمانية

    رفضت ألمانيا ترويج ساسة أتراك في أراضيها للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017. واتهم أردوغان المستشارة ميركل آنذاك باللجوء إلى ممارسات "نازية" لمساندتها هولندا في النزاع الذي نشب بينها وبين تركيا لنفس المسالة، مما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الألماني شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".

  • Deutschland türkisch-islamische Gemeinde in Bonn (DW/O. Pieper)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    التجسس في ألمانيا على معارضي أردوغان

    أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية سحبها أئمة من ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في كانون الثاني/يناير 2017، أنها تحقق في اتهامات بالتجسس ضد اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في ألمانيا. وتتهم الهيئة أئمة المساجد التابعة لـ "ديتيب" بتقديم معلومات عن معارضين للرئيس أردوغان للقنصليات التركية.

  • Türkei Incirlik (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الجنود الألمان يغادرون قاعدة أنجرليك التركية

    رفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو. وقررت ألمانيا إثر ذلك في حزيران/يونيو 2017 سحب قواتها الـ 260 الذين كانوا للمشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، بنقل هذه القوات إلى الأردن. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Türkische Zeitung titelt mit Nazivorwürfen (picture-alliance/dpa/L. Say)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    تشبيه ميركل بهتلر وهجوم الصحافة التركية على ألمانيا

    نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017، صورة للمستشارة ميركل، على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية. وجاء التصعيد الإعلامي هذا قبيل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017 وبعد المناظرة التلفزيونية بين المستشارة ميركل ومنافسها الاشتراكي شولتس، حيث دعا كلاهما إلى إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قمة جبل جليد الخلافات

    شددت الخارجية الألمانية في تموز/يوليو 2017، من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا وتركيا وإعلان برلين عن "توجه جديد" في سياستها تجاه أنقرة.

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    إيقاف تصدير الأسلحة

    تصدير الأسلحة إلى تركيا يمثل إشكالية أيضا، وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة لها بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا مطلع هذا العام. جاء ذلك بعد تزايد الانتقادات ضد تصدير أسلحة إلى تركيا إثر توغل قواتها في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".

  • Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قضية مسعود أوزيل واستغلالها إعلاميا

    أعلن مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع أردوغان، قبيل نهائيات كأس العالم في روسيا. واتهم أوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية مشددا على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما التقط الصورة مع أردوغان. فيما انتقد أردوغان المعاملة التي لاقاها أوزيل التي وصفها بـ"غير المقبولة".

  • Türkei Panoramabild von Istambul (picture-alliance/Hermes Images/AGF/Bildagentur-online)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    "ضمانات هيرمس"

    رغم الأزمة التي مرت بها العلاقات الألمانية - التركية، ارتفعت الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا، والتي تعرف باسم "ضمانات هيرمس"، بصورة ملحوظة في عام 2017 ووصلت إلى نحو 1.5 مليار يورو. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حدا أقصى للضمانات في أيلول/ سبتمبر 2017، بلغ هذا المبلغ. ورفعت ألمانيا هذا التحديد في شهر تموز/يوليو الماضي. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

تحاول تركيا حاليا تحسين علاقاتها مع ألمانيا، خاصة بعد تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة. لكن تركيا كانت غالبا هي السباقة لتعكير صفو العلاقات مع حليفها التاريخي ألمانيا، وهذه أبرز محطات الخلاف بينهما. (20.08.2018)  

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في دائرة الخطر - الضيف: إبراهيم كالين  

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