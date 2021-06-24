 ميركل: نهاية جائحة كورونا بعيدة المنال بسبب سلالة ″دلتا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2021

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ميركل: نهاية جائحة كورونا بعيدة المنال بسبب سلالة "دلتا"

تعتبر سلالة "دلتا" المتحورة، التي رصدت أولا في الهند، الأشد عدوى بين سلالات كورونا. وعقب القمة الأوروبية قالت ميركل إنه بسبب تلك السلالة لا يمكن القول إننا نتجه نحو نهاية الجائحة، داعية للحفاظ على إجراءات مكافحة كورونا.

أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (25 يونيو/ حزيران 2021)

المستشارة ميركل تحذر من خطورة سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا

ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) أنه رغم ما تشهده الدول الغربية من تقدم في حملات التطعيم وتراجع في معدلات الإصابات بفيروس كورونا، من المبكر للغاية للاتحاد الأوروبي أن يرفع قيود احتواء الفيروس.

مختارات

منذ بداية جائحة كورونا، ظهرت طفرات عديدة من الفيروس شمل معظمها متغيرات بسيطة، عكس ما يحدث مع سلالة دلتا. وتزامنا مع رفع القيود في عدد من البلدان، حذر خبراء ألمان من مخاطر السلالة الجديدة شديدة العدوى.

تشغل النسخة المتحورة من كوفيد-19 "دلتا" أوروبا، وتهدد بعودة انتشار الجائحة مشددا، وحذر رئيس حكومة بافاريا من أن انتشار السلالة في ألمانيا مسألة وقت، فيما عبرت ميركل عن انزعاجها من تخفيف القيود على جماهير كرة القدم.

وقالت ميركل للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "في ضوء وجود سلالة دلتا، لا يمكننا للأسف القول إننا نتجه نحو نهاية الجائحة".

ودعت مركل التكتل، الذي يضم 26 دولة، إلى أن يحذو حذو برلين في فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا، للحؤول دون تفشي المتحورة "دلتا" الأشد عدوى من فيروس كورونا التي رصدت أولا في الهند.

وأشارت المستشارة إلى أنه حتى الدول ذات معدلات التطعيم الأكثر تقدما عن الاتحاد الأوروبي، مثل إسرائيل وبريطانيا، تشهد زيادة في الإصابات. وقالت ميركل: "هذا هو السبب الذي يدفعني إلى المناشدة بتوخي الحذر"، داعية المواطنين إلى الحفاظ على إجراءات صغيرة نسبيا مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والخضوع لاختبارات كورونا على نحو منتظم.

وأضافت المستشارة الألمانية أن المسألة لا تتعلق بما إذا كانت سلالة دلتا سوف تنتشر في أنحاء التكتل، "بل مدى سرعتها انتشارها".

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بنبرة مماثلة، وقالت: "نشعر بالقلق من سلالة دلتا". وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي منفصل: "نحن بحاجة للتطعيم، والتطعيم والتطعيم. هذه أفضل إستراتيجية ضد الطفرات المتحورة من فيروس كورونا".

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 13:56

مسائية DW: متحورات "دلتا" تُقلق العالم.. موجة كورونا جديدة؟

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