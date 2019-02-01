 ميركل: مشروع مشترك في المغرب لمكافحة أسباب اللجوء | أخبار | DW | 07.02.2019

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أخبار

ميركل: مشروع مشترك في المغرب لمكافحة أسباب اللجوء

عرفت مجموعة "فيشغراد" - بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا - بانتقاداتها الشديدة لسياسة اللجوء التي تبعتها المستشارة ميركل. الجديد هو أن ميركل وقادة هذه المجموعة يخططون لمشروع تنموي مشترك في المغرب لمكافحة أسباب اللجوء.

Bratislava Treffen der Visegrad Gruppe mit Merkel (Reuters/D. Cerny)

ميركل مع رؤساء حكومات دول مجموعة "فيشغراد".

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس (السابع من شباط/ فبراير 2019) أن بلادها ودول مجموعة "فيشغراد" الأربع، وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، تخطط لمشروع تنموي مشترك في المغرب من أجل مكافحة أسباب اللجوء هناك.

مختارات

اتفق التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي على اعتبار تونس والمغرب والجزائر وجميع الدول التي تنخفض نسبة الاعتراف باللاجئين القادمين منها عن خمسة بالمائة كـ"دول آمنة"، ما سيسرع ترحيل مواطني هذه الدول. (12.01.2018)

توصلت الحكومة الألمانية والولايات إلى اتفاق لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم. وقالت المستشارة ميركل إن حكومتها اتخذت هذا الإجراءات للحفاظ على "روح الرغبة في المساعدة التي نريد أن نقدمها لمن يحتاجون الحماية". (09.02.2017)

وصرحت ميركل بذلك في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، بعدما التقت برؤساء حكومات الدول الأربع هناك. وأضافت المستشارة أن من شأن هذا المشروع المساعدة على الحد من الهجرة غير النظامية. بيد أن ميركل اكتفت بهذا الكلام العمومي دون أن تدلي بتصريحات أكثر دقة عن المشروع ودوره في مكافحة الهجرة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني هو الذي اقترح هذا المشروع. ويبدو أن ميركل التقطت الفكرة وقالت إنها ترى في هذا المشروع مثالاً على أن الدول الأربع مع ألمانيا "تسعى لتكثيف التعاون في هذا المجال أيضاً".

يشار إلى أن جميع دول مجموعة "فيشغراد" الأربع، لاسيما بولندا والمجر، كانت حتى الآن من أشد الدول المنتقدة لسياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية. وأحجمت هذه الدول عن استقبال أي لاجئين وفقا لآلية توزيع محددة داخل الاتحاد الأوروبي.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)

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