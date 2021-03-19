ميركل مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا وطلب اللقاح الروسي

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (19 مارس/ آذار 2020) أنها على استعداد لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إذا عرض عليها. وقالت للصحافيين "نعم، مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا"، لكنها أضافت "أفضل انتظار دوري" في التطعيم.

واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا اليوم الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

ومن جهتها أشارت ميركل إلى أن ألمانيا ستطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي حال ترخيصه في الاتحاد الأوروبي. وعلقت على "سبوتنيك-في" بالقول "في ما يتعلق باللقاح الروسي، كان رأيي منذ مدة بأنه علينا استخدام أي لقاح يتم إقراره من الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا".

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)