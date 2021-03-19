 ميركل مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا وطلب اللقاح الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا وطلب اللقاح الروسي

بعد اجتماع مع رؤساء الولايات الألمانية أبدت المستشارة ميركل استعدادها للتطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19. مشيرة إلى أن ألمانيا ستطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في حالة ترخيصه بالاتحاد الأوروبي.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (19/3/2021)

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (19/3/2021)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (19 مارس/ آذار 2020) أنها على استعداد لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إذا عرض عليها. وقالت للصحافيين "نعم، مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا"، لكنها أضافت "أفضل انتظار دوري" في التطعيم.

مختارات

واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا اليوم الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

ومن جهتها أشارت ميركل إلى أن ألمانيا ستطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي حال ترخيصه في الاتحاد الأوروبي. وعلقت على "سبوتنيك-في" بالقول "في ما يتعلق باللقاح الروسي، كان رأيي منذ مدة بأنه علينا استخدام أي لقاح يتم إقراره من الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا".

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مواضيع ذات صلة

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Müller, Merkel, Söder

بعد استئناف ألمانيا التطعيم بأسترازينيكا..ميركل تترأس "قمة اللقاح" 19.03.2021

بعد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ثم استئناف التطعيم به، تعقد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا قمة تركز على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تتعرض لانتقادات واسعة. بالتزامن مع ذلك تواصل الإصابات ارتفاعها.

Weltspiegel 15.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

ألمانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 15.03.2021

علقت السلطات الألمانية استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "احترازياً"، بانتظار توصيات من وكالة الأدوية الأوروبية، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي علقت استخدام اللقاح بسبب مخاوف من تسببه بآثار جانبية محتملة.

Schweden Malmo | Coronavirus | AstraZeneca Impfung

الوكالة الأوروبية تدافع عن سلامة التطعيم بلقاح أسترازينيكا 16.03.2021

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها "مقتنعة تماما" بمنافع لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، والذي علقت دول عدة استخدامه في حملات التلقيح على خلفية آثار جانبية محتملة له.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  