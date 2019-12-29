 ميركل متفائلة بعام 2020 وتدعو الألمان لمواجهة تحديات كبيرة | أخبار | DW | 30.12.2019

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أخبار

ميركل متفائلة بعام 2020 وتدعو الألمان لمواجهة تحديات كبيرة

بمناسبة بداية العام الجديد حثت المستشارة أنغيلا ميركل المواطنين الألماني على التحلي بالشجاعة والتفاؤل وإعادة التفكير في الأمور. مؤكدة أن تغير المناخ والرقمنة وغيرهما ستمثل تحديات كبيرة في عام 2020.

المستشارة الألمانية ميركل خلال كلمتها بمناسبة العام الجديد 2020

المستشارة الألمانية متفائلة بالعام الجديد 2020 وتقول "التغييرات للأفضل ممكنة؛ إذا ما تطرقنا بصراحة وعزيمة إلى أشياء جديدة".

"العشرينيات يمكن أن تكون سنوات جيدة"، تقول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطابها بمناسبة العام الجديد 2020. وتضيف: "دعونا نفاجئ أنفسنا مرة أخرى بما يمكننا القيام به. التغييرات للأفضل ممكنة؛ إذا ما تطرقنا بصراحة وعزيمة إلى أشياء جديدة".

بهذا النداء، الذي يتضمن دعوة للتشجع والتفاؤل والتفكير الجديد ترسل ميركل، البالغة من العمر 65 عاما، بلدها ألمانيا إلى العام الجديد والعقد الجديد.

مختارات

طمأنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها في كلمتها بمناسبة العام الجديد قائلة: "معاً نحن أقوى من الإرهاب". المستشارة ميركل اعترفت في المقابل بأن ما وصفته بـ "الإرهاب الإسلاموي" يمثل أكبر اختبار تواجهه ألمانيا. (31.12.2016)

اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في خطاب بمناسبة حلول العام الجديد أن اللاجئين الذين تدفقوا بإعداد قياسية إلى ألمانيا يمثلون "فرصة" للبلاد، محذرة من أولئك "الممتلئة قلوبهم حقدا" الذين يريدون "إقصاء الآخرين". (31.12.2015)

وهذه هي المرة الخامسة عشر التي توجه فيها ميركل إلى المواطنين الألماني كلمة العام الجديد، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ستكون هي المرة قبل الأخيرة، فالانتخابات القادمة في عام 2021 ستقام بدون مشاركة ميركل.

وشددت ميركل في كلمتها بمناسبة العام الجديد 2020 على ضرورة أن تستغل ألمانيا نقاط قوتها وأن تراهن عما يربط مواطنيها وقالت المهم هو "أن نعتمد على المشترك الذي يربطنا"، ببعضنا البعض.

وأشارت إلى التحديات التي ينطوي عليها التقدم الرقمي بالنسبة لحياة جميع الناس في جميع المجالات، وخصت بالذكر عالم العمل، وأكدت على ضرورة أن يتوفر للمواطنين مستقبلا عمل جيد و وظيفة مؤمنة وراتب تقاعدي يمكن الاعتماد عليه.

وتابعت المستشارة التي تقود ألمانيا منذ عام 2005: "نحتاج في سبيل تحقيق ذلك إلى امتلاك الشجاعة من أجل التفكير بشكل جديد وامتلاك القوة التي تمكننا من ترك طرق معروفة والاستعداد للإقدام على الجديد والحزم من أجل التعاون بشكل أسرع، وأن نكون على قناعة بأنه من الممكن أن ينجح اللامألوف".

كما شددت ميركل على ضرورة التغلب على "التحدي الذي يواجه البشرية" وقالت: "إن احترار كوكبنا أمر واقعي، إنه يهدد بالخطر".

2020 سيكون عام أوروبا أيضا

وأعلنت المستشارة الألمانية دعمها لأن تكثف أوروبا جهودها لإيصال صوتها بشكل أقوى إلى أرجاء العالم، وقالت إن ألمانيا ستعمل على ذلك خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

كما توجهت ميركل في كلمتها بالشكر لجميع من يتحملون مسؤولية سياسية في ألمانيا، وخاصة السياسيين أعضاء المجالس المحلية والبلديات، وقالت إن من دور الدولة حماية هؤلاء من الكراهية والعداوات والعنف والعنصرية ومعاداة السامية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • 08 BG Das erwartet uns im August (Imago/Westend61)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    مزيد من الاسترخاء

    عبر 64 في المائة من الألمان عن رغبتهم في الاسترخاء خلال العام الجديد، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة DAK الألمانية للتأمين الصحي. يمكننا بالتأكيد أن نضع لكم صورة جبال من الملفات مصفوفة على طاولة المكتب أو صورة موظف يصدم رأسه بالمكتب. لكن ألا تعتقدون أن صورة هذا القط أفضل وتدعو للاسترخاء؟!

  • Weihnachten Drei Generationen zusammen am Tisch (Colourbox)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    مزيد من الوقت مع الأسرة والأصدقاء

    مع اقتراب العام من نهايته، يزيد الضغط الاجتماعي بسبب كل ما ينتظر الألمان من تجمعات عائلية للاحتفال بعيد الميلاد، بكل ما يميز ذلك من موائد شهية. وبسبب ازدحام جداول أعمال الغالبية، يتساءل الكثيرون عن إمكانية حل معضلة ضيق الوقت بشكل عام، ولهذا قرر 64 في المائة من الألمان إعادة ترتيب أوراقهم والتخطيط لقضاء المزيد من الوقت مع الأسرة والأصدقاء خلال 2020.

  • BG Jahresrückblick 2019 (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    الحفاظ على البيئة

    يبدو أن اعتصام ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ وتظاهرات "جمعة من أجل المستقبل" دفعا الألمان لتغيير رأيهم. فبالرغم من أن شؤون البيئة وحماية المناخ لم يكونا ضمن أولويات الألمان العام الماضي، إلا أن 64 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم في العيش بطريقة أقل ضرراً بالبيئة عام 2020.

  • Workouts, die am meisten Kalorien verbrennen (picture-alliance/dpa Themendienst/T. Hase)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    ممارسة المزيد من الرياضة

    56 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع تحدثوا عن رغبتهم في أن يكونوا أكثر نشاطاً في 2020. إلا أن عادة وضع الخطط بحسن النية في بداية العام تنتهي غالباً بضياع كل هذه الخطط حين قدوم العام الجديد. لكن 54 في المائة من الألمان أكدوا أنهم سيعملون على تنفيذ خططهم على الأقل لأول أربعة أشهر من العام القادم.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    تخصيص وقت للنفس

    لا تقتصر هذه الأمنية فقط على تخصيص وقت لممارسة الجري، على سبيل المثال، وإنما المقصود هو إحساس مشابه لما لذلك الشعور الذي يغمرك عندما تستلقي على الشاطئ دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. ولهذا قرر 53 في المائة من الألمان تخصيص المزيد من الوقت لأنفسهم في 2020.

  • Frühlingssalat mit Beeren und Erdnüssen (Colourbox)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    تناول طعام صحي

    وجبات طبيعية مليئة بالخضروات وخالية من الغلوتين وتحتوي على كميات منخفضة من الكربوهيدرات والصوديوم والدهون أو غيرها من الأطعمة التي يمكن بتناولها تحسين عاداتنا الغذائية، حتى دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي محدد. كل ما عليك القيام به هو إضافة المزيد من المكونات الطازجة لطعامك، وهو ما قرر 53 في المائة من الألمان القيام به خلال العام الجديد.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch (Fotolia/Markus W. Lambrecht)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    تخفيف الوزن

    بالرغم من أن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة يمكنهما الحد من زيادة الوزن، قرر 36 في المائة من الألمان محاولة تخفيف أوزانهم خلال العام الجديد. ولتحقيق هذا الهدف، عليك أولاً التخلص من كل الطعام غير الصحي الممتلئ بالدهون والسكر، حتى لو كان هذا الطعام ألذ وأشهى!

  • Symbolbild Kassensturz (picture alliance/dpa/Schönberger)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    توفير المزيد من المال

    بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الألمان يميلون لتوفير أموالهم، تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن شعوب كل من هولندا والدنمارك والسويد وسويسرا والنرويج أكثر حرصاً على توفير المال مقارنة بالألمان. إلا أنه لا يمكن إنكار أن 31 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم في توفير المزيد من المال خلال عام 2020.

  • Jugendlicher mit Smartphone (picture-alliance/dpa)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    قضاء وقت أقل على الإنترنت

    وفقاً لدراسات علمية، فإن تصفح الإنترنت يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان مثل مسكنات الألم، وخاصة عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك يرغب 27 في المائة من الألمان في وضع هواتفهم جانباً خلال عام 2020. بل وتزيد هذه الرغبة أكثر لدى من تترواح أعمارهم ما بين 14 و29 عاماً.

  • Deutschland Freizeit Fernsehen Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    مشاهدة تلفزيون أقل

    القدرة على تحقيق كل الأمنيات السابقة تعني امتلاك القليل من الوقت للتحديق في شاشة التلفزيون خلال 2020. قرر 19 في المائة من الألمان الحياة دون تلفزيون، وهو ما يعني بالمناسبة توفير المال حيث ستقوم بإلغاء الاشتراك في البث.

  • Deutschland Verschiedene Bierflaschen in einem Regal (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    تناول كحول أقل

    العلاقة التي تربط الألمان بالبيرة حقيقية، حيث تأتي ألمانيا في المركز الرابع عالمياً في استهلاك البيرة بعد جمهورية التشيك وناميبيا والنمسا. وبالرغم من أن 15 في المائة من الألمان يرغبون في استهلاك كمية أقل من المشروبات الكحولية عام 2020، ليس من الواضح إن كان هذا يعني استهلاكاً أقل للبيرة، أو أن من شملهم الاستطلاع هم فقط من يشربون النبيذ!

  • Aschenbecher mit Zigarettenstummel (Colourbox)

    بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

    الإقلاع عن التدخين

    عبر 11 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الخاص بأمنيات العام الجديد عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وهي نفس نسبة العام الماضي، إذ أن واحداً من كل أربعة ألمان يدخنون. وأشارت دراسات علمية إلى أن النجاح في التمسك بالإقلاع عن التدخين لا يلقى التقدير الكافي من الجميع!


مختارات

بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020

العام الجديد على الأبواب، فماذا يتمنى الألمان؟ هذا ما سعى استطلاع رأي لمعرفته. لكن يجب التنويه إلى أن عدداً من هذه الأمنيات ربما يبدو غريباً بعض الشيء! (21.12.2019)  

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