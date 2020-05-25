ميركل: مازلنا في بداية الجائحة والاتفاق مع الولايات ضروري

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مواصلة التحرك المشترك للحكومة الاتحادية والولايات في مواجهة أزمة كورونا.وقالت المستشارة الألمانية اليوم الأربعاء (27 مايو/ ايار 2020) عقب مؤتمر عقد عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية: "أوافق بشدة على أن يعمل كل واحد في إطار اختصاصاته، لكن هذا معناه أيضا أن من المهم بالنسبة لي كمستشارة وللحكومة الاتحادية برمتها، أن يكون لدينا توافق في ما يتعلق بالقضايا الأساسية".

وأكدت ميركل على أهمية استمرار إطار الحماية المشترك الذي كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد وافقت عليه، والذي يتضمن قواعد مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 متر، وارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي الأماكن التي يتعذر الالتزام فيها بمسافة المتر ونصف.

وأضافت ميركل أنه من المهم أيضا متابعة الحد الأقصى لمعدل الإصابة الجديد والبالغ 50 حالة و35 حالة في بعض الولايات لكل مئة ألف نسمة، وهو الحد الذي يلزم اتخاذ آليات طوارئ في حال تجاوزه.

وقالت ميركل: "نحن لا نزال نعيش بداية الجائحة، وليس لدينا مصل وليس لدينا دواء حتى الآن، لكننا اكتسبنا سيطرة أفضل (على المرض)"، مشددة على الأهمية القصوى للاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية اتفقت مع حكومات الولايات على تمديد قيود المخالطة بسبب أزمة كورونا حتى التاسع والعشرين

من حزيران/يونيو المقبل.



ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)