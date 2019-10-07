 ميركل: لو لم يسقط جدار برلين .. لكان هذا الأمر هو حلم حياتي! | عالم المنوعات | DW | 06.11.2019

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منوعات

ميركل: لو لم يسقط جدار برلين .. لكان هذا الأمر هو حلم حياتي!

عندما سقط جدار برلين عام 1989 كانت أنغيلا ميركل في ريعان الشباب. وبعد 30 عاما من سقوط الجدار تعود الذكريات بالمستشارة الألمانية لتتحدث عن حلمها، التي كانت ستحاول تحقيقه لو بقيت مواطنة لما كانت تعرف بـ"ألمانيا الشرقية".

Deutschland Angela Merkel bei Porsche (picture-alliance/dpa/dpaweb)

لو لم يسقط جدار برلين ربما كانت أنغيلا ميركل (65 عاماً) اليوم في رحلة في ربوع الولايات المتحدة في سيارة "ترابانت" بدلاً من وجودها في دهاليز منصب المستشارية في برلين، حسبما قالت لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، في حوار الثلاثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 19).

ولدى سؤالها ما الذي كان سيحدث لو بقيت ألمانيا مقسمة، إلى شرقية وغربية، أجابت ميركل: "قطعاً أننا لم نكن لنلتقي، هذا أمر مؤكد".

لكن ماذا لو بقيت ألمانيا الشرقية قائمة حتى اليوم وبقيت ميركل مواطنة شرقية؟ تقول المستشارة "كنت سأتمكن من تحقيق حلمي" وتوضح "في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) كانت النساء يتقاعدن في سن الـ60 عاما، فكنت سأحصل على جواز سفري قبل خمس سنوات (من الآن) وأسافر عبر أمريكا". فالمتقاعدون في ألمانيا الديمقراطية كان من حقهم حرية السفر، ومن لم تكن هناك حاجة إليهم في الانتاج الشيوعي كان مسموحا لهم بالسفر، حسب ما قالت ميركل لدير شبيغل.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    ميركل في طفولتها

    الشابة الصغيرة أنغيلا كاسنر، تعد الخشب لإشعال نار خلال أحد المخيمات في منطقة هيملبفورت بجانب مدينة إيسن في يوليو/تموز عام 1973. هذه الشابة الصغيرة التي كانت قد انتهت لتوها من الثانوية العامة، هي التي أصبحت فيما بعد أول مستشارة ألمانية وأصبح اسمها أنغيلا ميركل.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    من الشرق إلى الغرب

    تميزت سيرة أنغيلا ميركل الذاتية والسياسية بالربط بين شقي ألمانيا الشرقية والغربية. فعقب سقوط جدار برلين وتوحيد الألمانيتان التحقت ميركل التي ولدت في هامبورغ ونشأت في شرق ألمانيا، بالحزب المسيحي الديمقراطي وشغلت لمدة أربع سنوات منصب وزيرة للمرأة والشباب في حكومة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    وزيرة البيئة في حكومة هيلموت كول

    عقب فوز المستشار الأسبق هيلموت كول عن الحزب المسيحي الديمقراطي عام 1994 بولاية ثالثة تولت أنغيلا ميركل منصب وزيرة البيئة لمدة أربع سنوات.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    أمينة عامة للحزب المسيحي الديمقراطي

    انتخبت أنغيلا ميركل عام 1998، عقب هزيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك، أمينة عامة للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي بقي سبع سنوات على مقاعد المعارضة.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    زعيمة المعارضة الألمانية

    سرعان ما تمكنت أنغيلا ميركل من حشد التأييد لدى أعضاء الاتحاد المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، فانتخبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 رئيسة للجناح البرلماني للاتحاد المسيحي. وأصبحت زعيمة المعارضة ضد حكومة المستشار الأسبق غيرهارد شرودر.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    أول امرأة تتولى منصب مستشارة في ألمانيا

    أدت أنغيلا ميركل يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 اليمين الدستورية قبل تسلم وثيقة تعيينها رئيسة للحكومة الألمانية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب المستشارة في تاريخ ألمانيا.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    الملامح القيادية بدأت تتضح

    انتخبت ميركل عام 2000 رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي وتمكنت من فرض نفسها على الساحة السياسية في ألمانيا ومن تشكيل أبرز أصوات المعارضة في البوندستاغ خلال حكم ائتلاف الاشتراكيين والحضر.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    السياسية الأكثر شعبية لدى الألمان

    يقول مراقبون في ألمانيا أن فوز الاتحاد المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي يعود إلى ازدياد شعبية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    سيدة المهام الصعبة

    رغم المصاعب التي واجهتها ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليها بأنها تفتقد إلى شخصية قيادية قوية، إلا أنها أثبتت أنه بإمكانها التعامل مع الأزمات الكبيرة على غرار الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بضلالها على الاقتصاد الألماني.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    أول رئيسة حكومة ألمانية تلقي خطاباً في الكنسيت

    كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول رئيسة حكومة ألمانية تلقي خطابا داخل الكنسيت الإسرائيلي باللغة الألمانية في 18 من آذار /مارس عام 2008.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    ميركل تترك بصماتها خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي

    تمكنت ميركل خلال تولي ألمانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2007 من ترك بصامتها على عدد من القضايا العالقة على الصعيد الأوروبي على غرار الترويج للمصادقة على معاهدة لشبونة وحشد التأييد داخل الاتحاد حول سياسة مناخية موحدة.

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    المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد

    مستشارة ألمانية لولاية ثانية

    تمكنت أنغيلا ميركل من الحفاظ على منصبها كمستشارة ألمانية لمدة أربع سنوات مقبلة وذلك بعد فوز الاتحاد المسيحي في الانتخابات البرلمانية في 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وتشكيل حكومة ائتلاف مع الليبراليين.


كانت الولايات المتحدة هي البلد التي تتطلع لزيارتها "طبعا كنت أيضا سأزور ألمانيا الإتحادية (ألمانيا الغربية) من كل بد، لكن رحلتى الأولى الطويلة كانت ستتجه إلى أمريكا، بسبب كبرها وتنوع حضارتها. وكي أشاهد جبال روكي وأتجول بالسيارة واستمع إلى بروس سبرينغستين. لقد كان هذا حلمي"، في إشارة إلى مغني الروك الذي اشتهر بأغنيته "مولود في الولايات المتحدة".

لكن أي سيارة كانت ستقودها في تلك الرحلة، هل سيارة أمريكية ضخمة؟ تقول ميركل "كلا، فأنا صديقة للسيارات الصغيرة، لكن ما هي السيارة التي كانت ستكون أفضل من ترابانت؟"، تتساءل المستشارة في إشارة إلى السيارة التي اشتهرت بانتاجها ألمانيا الشرقية آنذاك.

ص.ش/ع.أ.ج

  • Ein Trabant 601 in einem Katalog der Palatinus GmbH

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    سيارة بورش الساكسونية

    بسبب سنوات الانتظار الطويلة لم يكن بإمكان العديد من سكان ألمانيا الشرقية الإعجاب بسيارة "الترابانت" الألمانية الشرقية إلا من خلال الكاتالوج، ليطلقوا عليها لقب " بورش الساكسونية". واعتمدت "ترابانت" في صناعتها على نموذج غربي يعود لبريمن وهو "لويد LP 300 "، لتتمكن حكومة ألمانيا الشرقية آنذاك من إرضاء رغبات مواطنيها.

  • 10. Parlament der FDJ in Ost-Berlin 1976

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    الجينز يغطي الشرق

    لفترة طويلة كان قماش الجينز هو رمز الرأسمالية الغربية بالنسبة للشرق. وفي عام 1978 اشترت ألمانيا الشرقية حوالي مليون سروال جينز من ماركة "ليفايز" الأمريكية. وكان الإقبال على شراء هذه السراويل لامثيل له على عكس تلك المصنوعة في ألمانيا الشرقية من ماركة "فيسنت" أو "شانتي"، ويعود سبب ذلك إلى نوعية القماش الرديئة.

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    الديديرون في ألمانيا الشرقية

    الديديرون آنذاك أحدث صيحة في عالم صناعة الأزياء حسبما يظهر هذا الموديل في إحدى عروض الأزياء. إذ تصنع الثياب والجوارب من هذه الألياف الاصطناعية التي تشبه بتركيبتها الكيميائية النايلون المستخدم في الغرب. إلا أن حكومة ألمانيا الشرقية كانت مصرة على استخدام البديل الاشتراكي "الديدرون"، رغم الشعبية الكبيرة لجوارب النايلون المصنوعة في الغرب.

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    عصير الليمون الاشتراكي

    بينما كان سكان ألمانيا الغربية يرون عطشهم بالكوكاكولا، عرضت ألمانيا الشرقية على مواطنيها بديلين اشتراكيين للقضاء على العطش، وهما مشروب"كلوب كولا" و"فيتا كولا". وكان ينبغي على كلا المشروبين أن يكون مذاقهما مماثلا للنسخة الأمريكية ،إلا أن شركة بيبسي المنافسة لكوكا كولا فشلت في هذا التحدي، فالطعم المرّ في "فيتا كولا" كان له أثر سلبي على السياح القادمين من الغرب.

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    هامبرغر الشرق

    عام 1982 قدمت مطاعم "مركز الترشيد والبحوث" طبق "غريليتا"، لتنسخ ألمانيا الشرقية بذللك رمز آخر من نمط الحياة الغربية وهو "الهامبرغر"، و تبدو الوصفة مألوفة، إذ يتم تقسيم الخبز ويتم وضع اللحم بداخله مع قليل من الكاتشب الذي يمكن استبداله بصلصة آخرى في حال عدم توفر الكاتشب.

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    الحلويات الشرقية

    تحت هذا الغلاف يوجد لوح من الشوكولاتة، وتصل نسبة الكاكاو فيه إلى 7 بالمئة . ويتم تعويض الكمية القليلة من الشوكولاتة باستخدام السكر والدهن، ومزيج مصنوع من البندق والبازلاء. وعلى عكس منافساتها في الغرب كانت مصانع الحلويات في الشرق غير منظمة دائما.

  • Soletta Plattenspieler mit Amiga-Schallplatte

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    موسيقى اشتراكية موحدة

    رغم انتقاد القيادة في ألمانيا الشرقية لموسيقى الروك الغربية إلا أن تسجيلات "أميغا" الموسيقية في ألمانيا الشرقية تمكنت من إحراج بعض نجوم الموسيقى الغربية كالبيتلز، ولم تعكس هذه الألبومات سوى مقاطع صغيرة من الأغاني الأصلية. وكانت هذه التسجيلات مزيج من ألبومات لمختلف الفنانين. ماساعد على ازدهار بيع التسجيلات الغربية في السوق السوداء.

  • Ostkopien Pop Gymnastik

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    البوب جيمناستيك في ألمانيا الشرقية

    كان الأيروبيك أكثر أنواع الرياضة شعبية في شرق ألمانيا عام 1980 ، إلا أن تسمية الأيروبيك ارتبطت بالرأسمالية، مادفع إلى استبدالها باسم "بوب جيمناستيك". وسرعان ماوجد برنامج التمارين الرياضية الذي يبث على محطة ZDF ويحمل اسم "ضخم الشكل" نظيرا شرقيا له بعنوان "الطب تبعا للملاحظات".

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    منتجات رقمية لم تلق رواجا

    هذا الحاسوب من موديل "KC compact " من ألمانيا الشرقية بنسخة غربية. بسبب عدم قدرة ألمانيا الشرقية على منافسة ألمانيا الغربية في صناعة الكومبيوتر، قام مهندسون في ألمانيا الشرقية بتصميم الموديل نفسه. إذ تم انتاج سلسلة من حاسوب"KC compact" قبل سقوط الجدار عام 1989، ليكون نموذجا بسيطا للمنتجات الشرقية غير الرائجة.

  • Bildgalerie Ostkopien

    ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

    موجة حنين إلى الماضي

    فقط في فروع شركة "انترشوب" يمكن شراء منتجات ألمانيا الغربية مقابل أسعار مرتفعة. ويتم حاليا بيع منتجات ألمانيا الشرقية لآولئك الذين يحنون إلى عهد ألمانيا الشرقية، إذ يباع الكثير من المنتجات التي تمت تعبئتها بنمط شرقي ومعدلة وفقا لمعايير الصناعة الغربية، كالكاكاو في الشوكولاتة التي تمت زيادة نسبتها إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في المنتجات الشرقية.

    الكاتب: ماركو فون لوبكيه شفارتز/دالين صلاحية


 

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ألمانيا الشرقية آنذاك وتقليدها لأفكار المنتجات الغربية

رغم صعوبة الحصول عليها إلا أن منتجات كالجينز والهامبرغر وجوارب النايلون تميزت بشعبية كبيرة في ألمانيا الشرقية. ما دفع الحكومة إلى إرضاء رغبة المستهلك بانتاجها محليا. إلا أن معظم محاولات تقليد المنتجات الغربية لم تنجح. (17.06.2013)  

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد  

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