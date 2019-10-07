ميركل: لو لم يسقط جدار برلين .. لكان هذا الأمر هو حلم حياتي!

لو لم يسقط جدار برلين ربما كانت أنغيلا ميركل (65 عاماً) اليوم في رحلة في ربوع الولايات المتحدة في سيارة "ترابانت" بدلاً من وجودها في دهاليز منصب المستشارية في برلين، حسبما قالت لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، في حوار الثلاثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 19).

ولدى سؤالها ما الذي كان سيحدث لو بقيت ألمانيا مقسمة، إلى شرقية وغربية، أجابت ميركل: "قطعاً أننا لم نكن لنلتقي، هذا أمر مؤكد".

لكن ماذا لو بقيت ألمانيا الشرقية قائمة حتى اليوم وبقيت ميركل مواطنة شرقية؟ تقول المستشارة "كنت سأتمكن من تحقيق حلمي" وتوضح "في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) كانت النساء يتقاعدن في سن الـ60 عاما، فكنت سأحصل على جواز سفري قبل خمس سنوات (من الآن) وأسافر عبر أمريكا". فالمتقاعدون في ألمانيا الديمقراطية كان من حقهم حرية السفر، ومن لم تكن هناك حاجة إليهم في الانتاج الشيوعي كان مسموحا لهم بالسفر، حسب ما قالت ميركل لدير شبيغل.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد ميركل في طفولتها الشابة الصغيرة أنغيلا كاسنر، تعد الخشب لإشعال نار خلال أحد المخيمات في منطقة هيملبفورت بجانب مدينة إيسن في يوليو/تموز عام 1973. هذه الشابة الصغيرة التي كانت قد انتهت لتوها من الثانوية العامة، هي التي أصبحت فيما بعد أول مستشارة ألمانية وأصبح اسمها أنغيلا ميركل.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد من الشرق إلى الغرب تميزت سيرة أنغيلا ميركل الذاتية والسياسية بالربط بين شقي ألمانيا الشرقية والغربية. فعقب سقوط جدار برلين وتوحيد الألمانيتان التحقت ميركل التي ولدت في هامبورغ ونشأت في شرق ألمانيا، بالحزب المسيحي الديمقراطي وشغلت لمدة أربع سنوات منصب وزيرة للمرأة والشباب في حكومة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد وزيرة البيئة في حكومة هيلموت كول عقب فوز المستشار الأسبق هيلموت كول عن الحزب المسيحي الديمقراطي عام 1994 بولاية ثالثة تولت أنغيلا ميركل منصب وزيرة البيئة لمدة أربع سنوات.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد أمينة عامة للحزب المسيحي الديمقراطي انتخبت أنغيلا ميركل عام 1998، عقب هزيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك، أمينة عامة للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي بقي سبع سنوات على مقاعد المعارضة.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد زعيمة المعارضة الألمانية سرعان ما تمكنت أنغيلا ميركل من حشد التأييد لدى أعضاء الاتحاد المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، فانتخبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 رئيسة للجناح البرلماني للاتحاد المسيحي. وأصبحت زعيمة المعارضة ضد حكومة المستشار الأسبق غيرهارد شرودر.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد أول امرأة تتولى منصب مستشارة في ألمانيا أدت أنغيلا ميركل يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 اليمين الدستورية قبل تسلم وثيقة تعيينها رئيسة للحكومة الألمانية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب المستشارة في تاريخ ألمانيا.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد الملامح القيادية بدأت تتضح انتخبت ميركل عام 2000 رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي وتمكنت من فرض نفسها على الساحة السياسية في ألمانيا ومن تشكيل أبرز أصوات المعارضة في البوندستاغ خلال حكم ائتلاف الاشتراكيين والحضر.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد السياسية الأكثر شعبية لدى الألمان يقول مراقبون في ألمانيا أن فوز الاتحاد المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي يعود إلى ازدياد شعبية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد سيدة المهام الصعبة رغم المصاعب التي واجهتها ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليها بأنها تفتقد إلى شخصية قيادية قوية، إلا أنها أثبتت أنه بإمكانها التعامل مع الأزمات الكبيرة على غرار الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بضلالها على الاقتصاد الألماني.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد أول رئيسة حكومة ألمانية تلقي خطاباً في الكنسيت كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول رئيسة حكومة ألمانية تلقي خطابا داخل الكنسيت الإسرائيلي باللغة الألمانية في 18 من آذار /مارس عام 2008.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد ميركل تترك بصماتها خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي تمكنت ميركل خلال تولي ألمانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2007 من ترك بصامتها على عدد من القضايا العالقة على الصعيد الأوروبي على غرار الترويج للمصادقة على معاهدة لشبونة وحشد التأييد داخل الاتحاد حول سياسة مناخية موحدة.

المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل - مسيرة نجاح من نوع فريد مستشارة ألمانية لولاية ثانية تمكنت أنغيلا ميركل من الحفاظ على منصبها كمستشارة ألمانية لمدة أربع سنوات مقبلة وذلك بعد فوز الاتحاد المسيحي في الانتخابات البرلمانية في 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وتشكيل حكومة ائتلاف مع الليبراليين.



كانت الولايات المتحدة هي البلد التي تتطلع لزيارتها "طبعا كنت أيضا سأزور ألمانيا الإتحادية (ألمانيا الغربية) من كل بد، لكن رحلتى الأولى الطويلة كانت ستتجه إلى أمريكا، بسبب كبرها وتنوع حضارتها. وكي أشاهد جبال روكي وأتجول بالسيارة واستمع إلى بروس سبرينغستين. لقد كان هذا حلمي"، في إشارة إلى مغني الروك الذي اشتهر بأغنيته "مولود في الولايات المتحدة".

لكن أي سيارة كانت ستقودها في تلك الرحلة، هل سيارة أمريكية ضخمة؟ تقول ميركل "كلا، فأنا صديقة للسيارات الصغيرة، لكن ما هي السيارة التي كانت ستكون أفضل من ترابانت؟"، تتساءل المستشارة في إشارة إلى السيارة التي اشتهرت بانتاجها ألمانيا الشرقية آنذاك.

ص.ش/ع.أ.ج