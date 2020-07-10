ميركل: لا يمكن السيطرة على أزمة كورونا دون تضامن عالمي

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت (11 يوليو/تموز 2020): "فقط عندما نجد رداً عالمياً على هذا التهديد العالمي، سيكون لدينا فرصة للسيطرة على الجوائح، الآن ومسقبلاً".
وذكرت ميركل أن حكومتها تدعم من أجل ذلك الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن بلادها تشارك أيضاً في "برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأشارت المستشارة إلى المساعدة التي تقدمها ألمانيا عبر طرق متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي، أيضاً من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.
وتابعت ميركل إنها ترى "رغبة كبيرة في العديد من البلدان لمواجهة هذه التحديات على نحو مشترك"، مضيفة أن هذا يجعلها متفائلة.
وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الصحة العالمية. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات خطيرة ضد المنظمة بشأن تعاملها مع الجائحة، حيث اتهمها بالتأخر في الإبلاغ عن خطر فيروس كورونا المستجد، وبأنها تخضع لسيطرة الحكومة الصينية.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
أعلى قمة في ألمانيا
يريد كريستيان هوفمان الذهاب إلى جبل تسوغ شبيتسه بالألمانية (Zugspitze)، وهو أعلى جبل في ألمانيا والذي يبلغ ارتفاعه 2962 متراً. ويقول: "أريد الذهاب إلى هناك مرة أخرى ولكن أفضل أن يكون ذلك في يوم مشمس، كي أستمتع بمشاهدة قمم جبال الألب اللامتناهية ورؤية العاصمة البافارية ميونيخ من فوق على بعد حوالي 100 كيلومتراً.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
منطقة آيفل
سوزان بوني كوكس تريد الخروج من المدينة إلى الطبيعة. "أريد أن تأخذني رحلة قصيرة بالقطار من كولونيا إلى منطقة آيفل، حيث أركب الدراجة على طول مسار الدراجات الذي يمتد على طول نهر Kyll الجميل. النهر الذي يشق طريقه عبر البحيرات والقمم البركانية في منطقة آيفل. والأفضل أنه لا توجد مرتفعات لأن مسار الدراجة يمتد في الغالب قرب من النهر".
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
بلدة "فِيرنِيغِيروده هارتس"
خطط كريستن شميت من قبل إلى رحلة رفقة الأصدقاء في الربيع إلى بلدة فِيرنِيغِيروده في هارتس، التي تشكل البيوت القديمة المبنية من الخشب أحد أهم معالمها التاريخية. سرعان ما يمكننا ذلك، سنتوجه إلى هناك لنتجول في أزقة المدينة القديمة ونصعد إلى بروكين، أعلى جبل في هارتس أو حتى الوصول إلى قمته التي يبلغ ارتفاعها 1141 متراً.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
ساكسونيا السويسرية
"أريد الذهاب إلى ساكسونيا السويسرية. هذه المنطقة في رأيي من أكثرالمناطق التي تزخر بمناظر طبيعية استثنائية في ألمانيا"، هذا ما تتطلع إليه إليزابيت يورك فون وارتنبورغ بعد مرور الأزمة. تمتاز ساكسونيا السويسرية الواقعة شرق ألمانيا والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتشابه طبيعتها لجبال الألب السويسرية بالمسارات المتطورة التي تمتد بمحاذاة الصخور الغريبة ومن خلال الوديان العميقة وتطل على مناظرطبيعية خلابة.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
شبري فالد
أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
برلين
في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
بحيرة مكلنبورغ
"الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
جزيرة روغن
اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك