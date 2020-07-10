ميركل: لا يمكن السيطرة على أزمة كورونا دون تضامن عالمي

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت (11 يوليو/تموز 2020): "فقط عندما نجد رداً عالمياً على هذا التهديد العالمي، سيكون لدينا فرصة للسيطرة على الجوائح، الآن ومسقبلاً".

وذكرت ميركل أن حكومتها تدعم من أجل ذلك الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن بلادها تشارك أيضاً في "برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأشارت المستشارة إلى المساعدة التي تقدمها ألمانيا عبر طرق متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي، أيضاً من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.

وتابعت ميركل إنها ترى "رغبة كبيرة في العديد من البلدان لمواجهة هذه التحديات على نحو مشترك"، مضيفة أن هذا يجعلها متفائلة.

وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الصحة العالمية. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات خطيرة ضد المنظمة بشأن تعاملها مع الجائحة، حيث اتهمها بالتأخر في الإبلاغ عن خطر فيروس كورونا المستجد، وبأنها تخضع لسيطرة الحكومة الصينية.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)