ميركل: لا صادرات أسلحة للسعودية دون اتضاح قضية خاشقجي

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الاثنين 22 تشرين الأول/ اكتوبر 2018) "بالوحشية داخل القنصلية السعودية في تركيا" خلال تجمع انتخابي للحزب المسيحي الديمقراطي في بلدة أورتينبرغ الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي فرانكفورت.

وقالت ميركل "ينبغي توضيح ما حدث تماما. ما لم تتضح (الواقعة) لن تكون هناك صادرات أسلحة إلى السعودية. أؤكد لكم ذلك تماما". جاء تصريح المستشارة ليحسم الجدل حول صفقات أسلحة أبرمت بين البلدين في وقت سابق، وحول ما إذا كان في النية تسليمها إلى المملكة العربية السعودية.

كما جاء إعلان المستشارة الألمانية تأكيدا لما أعلنته عن وقف صادرات الأسلحة ليلة أمس الأحد، وهو ما طالب به وزير خارجيتها هايكو ماس، وحزبا اليسار والخضر علاوة على قياديين في الائتلاف المسيحي.

م.م/ ي.ب ( رويترز، د ب أ)