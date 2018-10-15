ميركل لا تريد الترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

ذكرت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن ميركل أعلنت ذلك بوضوح خلال جلسه لرئاسة الحزب اليوم الاثنين. إلا أنها ستستمر في أداء مهمتها كمستشارة للبلاد.

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الإثنين أن ميركل كانت أصلا تخطط للترشح من جديد لرئاسة الحزب خلال الاجتماع العام للحزب في هامبورغ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكانت المستشارة قد قالت في تصريحات تليفزيونية في فبراير/ شباط الماضي "بالنسبة لي فإن الوظيفتين (رئاسة الحزب ومنصب المستشارة) (ينبغي أن يكونا) في يد واحدة من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وهذا سيبقي هكذا".

يذكر أن ميركل تم انتخابها في أبريل/ نيسان 2000 كرئيسة للحزب بأغلبية ساحقة. حيث حصلت خلال الاجتماع العام للحزب في مدينة إيسن على أصوات 897 من بين 935 صوت صحيح للاعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.

ص.ش/م.س (د ب أ)