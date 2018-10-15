ميركل لا تريد الترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

فيما يبدو كأنه رد على نتائج الانتخابات الأخيرة في ولاية هيسن وقبلها بافاريا، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها لن تترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه منذ 18عاما. لكن ميركل "مستمرة" كمستشارة.
ذكرت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن ميركل أعلنت ذلك بوضوح خلال جلسه لرئاسة الحزب اليوم الاثنين. إلا أنها ستستمر في أداء مهمتها كمستشارة للبلاد.
وذكر موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الإثنين أن ميركل كانت أصلا تخطط للترشح من جديد لرئاسة الحزب خلال الاجتماع العام للحزب في هامبورغ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكانت المستشارة قد قالت في تصريحات تليفزيونية في فبراير/ شباط الماضي "بالنسبة لي فإن الوظيفتين (رئاسة الحزب ومنصب المستشارة) (ينبغي أن يكونا) في يد واحدة من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وهذا سيبقي هكذا".
يذكر أن ميركل تم انتخابها في أبريل/ نيسان 2000 كرئيسة للحزب بأغلبية ساحقة. حيث حصلت خلال الاجتماع العام للحزب في مدينة إيسن على أصوات 897 من بين 935 صوت صحيح للاعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
ص.ش/م.س (د ب أ)
تعرض شريكا الائتلاف الكبير في برلين لخسارة فادحة في انتخابات هيسن. بيد أن ما يشفع لميركل هو أن حزبها احتفظ بالصدارة رغم خسارته. الوضع يختلف عند الاشتراكيين الذين تعرضوا لهزيمة تاريخية، والفائز الأكبر هو حزب الخضر. (28.10.2018)
خسرت أكبر الأحزاب في بافاريا أصوات ناخبيها. وسجل الحزب المسيحي الاجتماعي، شقيق حزب ميركل، أسوأ نتيجة له منذ 1950، وسجل الاشتراكيون أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق. والآن يريد الجميع التركيز على انتخابات ولاية هيسن هذا الشهر. (15.10.2018)