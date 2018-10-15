 ميركل لا تريد الترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي | أخبار | DW | 29.10.2018

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أخبار

ميركل لا تريد الترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

فيما يبدو كأنه رد على نتائج الانتخابات الأخيرة في ولاية هيسن وقبلها بافاريا، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها لن تترشح من جديد لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه منذ 18عاما. لكن ميركل "مستمرة" كمستشارة.

Deutschland, Fulda: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen an der letzten Wahlkampagne vor den bevorstehenden Landtagswahlen teil (REUTERS)

ذكرت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن ميركل أعلنت ذلك بوضوح خلال جلسه لرئاسة الحزب اليوم الاثنين. إلا أنها ستستمر في أداء مهمتها كمستشارة للبلاد.
وذكر موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الإثنين أن ميركل كانت أصلا تخطط للترشح من جديد لرئاسة الحزب خلال الاجتماع العام للحزب في هامبورغ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكانت المستشارة قد قالت في تصريحات تليفزيونية في فبراير/ شباط الماضي "بالنسبة لي فإن الوظيفتين (رئاسة الحزب ومنصب المستشارة) (ينبغي أن يكونا) في يد واحدة من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وهذا سيبقي هكذا".

يذكر أن ميركل تم انتخابها في أبريل/ نيسان 2000 كرئيسة للحزب بأغلبية ساحقة. حيث حصلت خلال الاجتماع العام للحزب في مدينة إيسن على أصوات 897 من بين 935 صوت صحيح للاعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.

ص.ش/م.س (د ب أ)

  • Landtagswahl Bayern CSU (Reuters/M. Dalder)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    برلمان بافاريا ونتائج تاريخية

    أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

  • Bayern Landtagswahl Schulze, Söder und Aiwanger (picture-alliance/dpa/L. Barth-Tuttas)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    خسارة تاريخية للحزب البافاري

    خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

  • Landtagswahl in Bayern | Reaktion Natascha Kohnen SPD (Reuters/M. Rehle)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين

    أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

  • Bayern Landtagswahl Hartmann und Schulze | Jubel (Reuters/A. Gebert)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الخضر يحققون فوزا تاريخيا

    أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

  • Bayern Landtagswahl 2018 | AfD Wahlparty (DW/H. Kiesel)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ

    كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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انتخابات ولاية هيسن ـ خسارة قاسية لحزب ميركل ولكن!

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