ميركل قلقة إزاء تطورات الأزمة مع إيران وتدعو لحل سياسي

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها الكبير إزاء تطورات الأزمة الإيرانية. وقالت المستشارة في حديث مع الصحفيين في بروكسل اليوم الجمعة (21 حزيران / يونيو 2019) عقب ختام قمة الاتحاد الأوروبي "إن الأمر يتعلق بوضع متوتر بشدة"، ما يستوجب حلا سياسيا ودبلوماسيا. وأضافت ميركل أنه تمت مناقشة الأمر على هامش القمة الأوروبية من قبل المستشارين للشؤون الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة الألمانية قد دعت بشدة إلى تسوية النزاع الحالي في الخليج بالطرق السلمية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم في برلين إن ألمانيا تسعى إلى التأثير بهذا المنطلق على كافة أطراف النزاع، وخاصة إيران. وبحسب تقديرات الحكومة الألمانية، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب نزاع حربي. وقالت فيتس إن الحكومة الألمانية ترحب بذلك.

ولم تعلق المتحدثة عن وجود اتصالات محتملة للحكومة الألمانية في هذا النزاع، خاصة بشأن تحذيرات محتملة من الولايات المتحدة. كما لم تعلق المتحدثة على رد فعل الإدارة الأمريكية. وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة على سفن في مضيق هرمز، قالت فيتس إن مثل هذه الأعمال لا تعرض فقط الأفراد للخطر، بل قد تساهم أيضا في تصعيد النزاع، مؤكدة ضرورة ضمان حماية السفن التجارية، موضحة أن هذا مهم بالنسبة لألمانيا أيضا بصفتها دولة تجارية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن مهمة التدريب التي تقوم بها القوات الألمانية في دولة العراق المجاورة لإيران تسري على نحو طبيعي حتى الآن. ووفقا للبيانات، يوجد بالقرب من العاصمة العراقية بغداد وفي إقليم كردستان العراق 150 جنديا ألمانيا لتدريب قوات أمن هناك.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/رويترز)