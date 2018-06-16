 ميركل في مراكش تقتني النعناع المغربي وتجلس في مقهى شعبي | عالم المنوعات | DW | 10.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ميركل في مراكش تقتني النعناع المغربي وتجلس في مقهى شعبي

على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة في المغرب، خلقت أنغيلا ميركل الحدث بزيارتها أسواق مدينة مراكش واقتناء النعناع المغربي. رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا كثيراً مع هذه الزيارة التي أثارت الكثير من الإعجاب.

Marokko UN-Migrationspakt in Marrakesch (picture-alliance/dpa/E. Lalmand)

ميركل تزور مدينة مراكش المغربية.

بمجرد وصولها أمس الأحد ( التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2018) إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة، أبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلا أن تخلق الحدث في مدينة مراكش المغربية، وتبتعد ولو قليلاً عن ضغوطات البروتوكولات المعتادة.

مختارات

تحرص المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تقديم القهوة شخصياً لضيوفها داخل مكتب المستشارية. لفتة صغيرة من قبل ميركل لكنها تترك وقعا كبيراً في نفوس ضيوفها. فهل هي صفة طبيعية لديها أم أنها محاولة لتلميع صورتها؟ (04.12.2017)

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا للمستشارة ميركل، وهي تتجول في ساحة جامعة الفنا وأسواقها، التي تعد من الأماكن السياحية المشهورة في "المدينة الحمراء". إذ اقتنت ميركل النعناع المغربي من أحد الباعة بأسواق جامع الفنا وسط ترحيب كبير من المراكشيين.

ونشرت مغردة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وإسمها فاطمة صورة للمستشارة ميركل عند أحد باعة النعناع المغربي، وعلقت على الصورة  "أنغيلا ميركل في قلب مراكش أكيد لن تفوت كأساً من الشاي المغربي بالنعناع". (يعد الشاي المغربي بالنعناع مشروب المغاربة المُفضل).

أما "هشام"،  فقد غرد قائلاً عن صورة المستشارة ميركل "أسواق مراكش تسحر ماما ميركل...المستشارة الألمانية تزور جامع لفنا وتقتني "النعناع" من الباعة". 

في حين نشر حساب آخر صورة لميركل أثناء تجولها في أسواق مراكش، حيث تظهر السعادة على محيا المستشارة الألمانية، بينما أخذ بعض المغاربة في التقاط الصور لواحدة من أقوى الشخصيات في العالم منذ عدة سنوات.

 ورغم الإجراءات الأمنية المحيطة  بالمستشارة الألمانية، بيد أن ذلك لم يحل دون تجمع الكثير من الحاضرين حولها والتقاط صور للذكرى مع ميركل، التي أعلنت مؤخراً أنها لن تترشح مجدداً لمنصب المستشارة في ألمانيا.

ولم تقتصر زيارة ميركل  على أسواق "المدينة الحمراء"، فقط،  بل زارت أيضاً مقهى شعبي في مراكش، ونال الفيديو الذي يظهر المستشارة الألمانية في المقهى إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على تواضع ميركل، التي جلست في الطابق العلوي في المقهى، للاستمتاع بنظرة شاملة على ساحة جامع الفنا.

وبعد انتشار صور المستشارة الألمانية وهي تستمتع بجمال مراكش توقع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة ميركل مجدداً إلى المدينة الحمراء مستقبلا، وربما قضاء فترة التقاعد في هذا المدينة، التي تُوصف بواحدة من أجمل المدن في المغرب. فهل تقاسمهم ميركل نفس الرأي؟

ر.م/ه.د

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    أنغيلا ميركل

    تربعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على عرش قائمة أكثر النساء نفوذا في العالم، وللسنة الثالثة على التوالي. مجلة فوربيس وصفت المستشارة ميركل بأنها "العمود الفقري للاتحاد الأوروبي البالغ عدد أعضائه 27 دولة"، مشيرة إلى أنها "تحمل مصير اليورو على كتفيها".

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    ديلما روسيف

    رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، احتلت المركز الثاني في القائمة. روسيف هي أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل وهي ابنة مهاجر بلغاري. وقد انضمت إلى صفوف اليسار البرازيلي منذ أن كانت صغيرة وسجنت ثلاث سنوات بسبب مواقفها السياسية في سبعينات القرن الماضي.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    ميليندا غيتس

    وهي زوجة أغنى شخص في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس. تولت ميليندا غيتس عدة مناصب إدارية في شركة مايكروسوفت قبل زواجها من بيل غيتس. بعد الزواج تفرغت لحياتها العائلية والمشاريع الخيرية.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    ميشيل أوباما

    السيدة الأمريكية الأولى. عملت محامية قبل زواجها من أوباما، بعدها تفرغت لحياتها الزوجية ولأطفالها.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    هيلاري كلينتون

    وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون حافظت على مكانتها ضمن قائمة النساء العشر الأكثر نفوذا رغم أنها تركت منصبها هذا العام. البعض يعتبرها الأكثر حظا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    شيرل ساندبيرغ

    وهي المدير التنفيذي لشركة فيسبوك وعضو مجلس الإدارة للشركة وعضو مجلس الإدارة في شركة والت ديزني. تولت ساندبيرغ مناصب إدارية رفيعة قبل انتقالها إلى فيسبوك، كنائب قسم المبيعات في شركة غوغل وعضو مجلس إدارة شركة ستارباكس وعضو مؤسسة بروكينغز.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    كريستين لاغراد

    الفرنسية كريستين لاغراد هي رئيسة صندوق البنك الدولي منذ عام 2011. وكانت تشغل سابقا وزارة المالية والشؤون الاقتصادية في فرنسا.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    جانيت نابوليتانو

    المركز الثامن لأكثر النساء نفوذا في العالم كان من نصيب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    سونيا غاندي

    سونيا غاندي شغلت المركز التاسع. وهي أرملة رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي، إيطالية المولد وشغلت منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ سنة 1998 وتنازلت عن منصب رئاسة الوزراء في سنة 2004 رغم فوزها في الانتخابات.

  • default

    النساء الأكثر نفوذا في العالم

    إندرا نويي

    وهي رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسي كولا العالمية. ولدت إندرا نوبي في الهند وأكملت دراستها الجامعية الأولى في بلدها ثم غادرت لغرض الدراسة إلى الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي لتستقر هناك.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

في صور فنية أو منحوتات أو صور كاريكاتيرية، صوّر عشرات الفنانين في العالم المستشارة أنغيلا ميركل، وكانت الصفة التي جمعت أغلب الأعمال الفنية التي تناولت ميركل هو موقعها من السلطة وسمعتها التي تجاوزت الحدود الألمانية. (14.03.2018)  

النساء الأكثر نفوذا في العالم

حافظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وضعها باعتبارها المرأة الأكثر نفوذا في العالم لعام 2013 وذلك للعام الثالث على التوالي، وفقا لمجلة فوربيس الشهيرة. في هذه الجولة المصورة نستعرض الشخصيات الـعشر الأولى في القائمة. (27.05.2013)  

مواضيع ذات صلة

Screenshot Instagram- Besuch der irakischen Schönheitskönigin Sarah Idan in Jerusalem

زيارة ملكة جمال العراق إلى إسرائيل تثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي 16.06.2018

وجهت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان من إسرائيل دعوة إلى التعايش والسلم الإقليمي، بيد أن ذلك لم يلق تجاوبا من البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن آخرين رحبوا بدعوتها.

Konrad Adenauer und DW-Redakteur Hans Wendt Archivbild 1963

65 عاما على إنشاء "دويتشه فيله" ـ أهمية متزايدة 05.06.2018

في أوقات الأزمات العالمية والشعبوية المتنامية تقف دويتشه فيله أمام تحديات جديدة. وتعتزم المستشارة ميركل خلال حفل في البرلمان الألماني الحديث عن عمل دويتشه فيله، وهي تحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسها.

Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel

سيلفي مع ميركل.. قد يثير اهتمام ساسة تونس لكن ليس شبابها! 03.03.2017

مفارقات كثيرة في صورة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى التونسيين. ملف الهجرة يخيم على أول زيارة لتونس. وصورة ذاتية "سيلفي" معها قد لا تثير سوى اهتمام الساسة، الذين وصل الأمر بأحدهم إلى اقتراح توليها إدارة شؤون تونس.

إعلان
Themenbild Facebook

 