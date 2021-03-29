ميركل في قلب الجدل بألمانيا حول لقاح استرازينيكا

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المستشارة أنغيلا ميركل، علمت يوم الجمعة الماضي بوجود حاجة إلى تعديل جديد للتوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وجاء ذلك قبل أربعة أيام من القرار الخاص بقصر استخدام هذا اللقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وقالت متحدثة باسم الحكومة للبوابة الإلكترونية للقناة الثانية (زد دي إف):" نظرا للبعد الوطني للقرار، طلبت المستشارة مشورة مجلس الأخلاق والأكاديمية الوطنية للعلوم (ليوبولدينا)".
وبحسب التقرير، كان رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم، توماس ميرتنس، قد أبلغ ميركل ورئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون، يوم الجمعة الماضي، أن أقرب الاحتمالات تشير إلى أنه سيتعين وقف اللقاح من جديد لشريحة عمرية معينة. وقالت متحدثة باسم اللجنة للقناة: "كان هناك لقاء معلوماتي يوم الجمعة الماضي بين البروفيسور ميرتنس وديوان المستشارية". وقررت الحكومة الاتحادية والولايات أمس الأول الثلاثاء قصر استخدام مستحضر أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
ووصل عدد جرعات أسترازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن إلى 2,7 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.
ومنذ ظهوره، تطارد اللقاح سمعة سيئة، جعلت الكثيرين يرفضون تلقيه.
وفي محاولة لإعادة الثقة تلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس الخميس أمام عدسات الإعلام أول جرعة منه، ليناشد بعد ذلك
جميع المواطنين أن يحذو حذوه، وذلك عبر بيان قال فيه، "إنني واثق في اللقاحات التي تم التصريح بها في ألمانيا... اليوم حصلت على جرعتي الأولى من التطعيم بلقاحأسترازينيكا. التطعيم هو الخطوة الحاسمة في طريق الخروج من الوباء. فلتستفيدوا من الإمكانات المتاحة، ولتشاركوا في ذلك!".
ومباشرة بعد ذلك، خرج رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر ما قام به الرئيس الألماني "إشارة مهمة" موجهة إلى الألمان المترددين في أخذ هذا اللقاح.
من جهته، أوضح وزير الصحة الاتحادي ينس شبان أنه لا بد من الاستعانة بجميع اللقاحات المتوفرة لمواجهة الموجة الثانية، مشددا على آمان هذا اللقاح، حسب شهادات جميع المصادر الطبية سواء المحلية أو الأوروبية أو الدولية.
يذكر أن عدد جرعات أسترازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الخميس، بلغ 2,7 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.
و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.