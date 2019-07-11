ميركل في ضيافة "البطريق ألكساندرا" بعد العطلة الصيفية

استهلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، نشاطها السياسي بعد العطلة الصيفية، بلقاء مع "صديق قديم" في أحد المتاحف في دائرتها الانتخابية بولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

وقبل جلسة نقاش سياسي ولقاء مع قراء إحدى الصحف المحلية، توقفت ميركل في متحف الطبيعة في شترالزوند، لزيارة أنثى البطريق "ألكساندرا" التي "تبنتها" ميركل في عام 2011.

وذكرت صحيفة "أوست زيه تسايتونغ"، أن ميركل قضت وقتا طويلا مع أنثى البطريق وتولت مهمة إطعامها، بإشراف من مدربتها.

يذكر أن ميركل هي التي اختارت اسم "ألكساندرا" لأنثى البطريق التي تعيش في المتحف الذي يصنف ضمن أفضل 10 متاحف بحرية في العالم.

وقالت ميركل خلال اللقاء الذي جمعها بقراء صحيفة "أوست زيه" بعد زيارة "ألكساندرا"، إنها تحب كل أنواع الحيوانات ولكنها بالرغم من ذلك لم يكن لديها حيوان منزلي وهي طفلة.

ا.ف/ ه.د