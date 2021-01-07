ميركل عن اقتحام مبنى الكونغرس: "هذه الصور أغضبتني"

أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفها بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وهو ما ألقت باللوم فيه على عدم اعتراف ترامب بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت ميركل خلال اجتماع اليوم الخميس (السابع من يناير/ كانون الثاني): "شاهدنا جميعا أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونغرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك"، وأضافت: "يؤسفني أن الرئيس ترامب لم يعترف بهزيمته (في انتخابات الرئاسة) منذ نوفمبر ولا حتى أمس. تم التشكيك في نتيحة الانتخابات"، لافتة إلى أن ذلك ما هيأ الأجواء لأحداث الليلة الماضية لتصبح ممكنة.



وقالت ميركل: "هناك قاعدة أساسية للديمقراطية هي: بعد الانتخابات هناك رابح وخاسر... يتعين على كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح ".

وفي الوقت ذاته أعربت ميركل عن تفاؤلها بالنظر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، وأشارت إلى أن تصريحات بايدن وكذلك كثير من ردود الفعل الصادرة من كلا الحزبين الكبيرين للولايات المتحدة الأمريكية "تجعلني أتأكد تماما أن: هذه الديمقراطية ستثبت أنها أقوى كثيرا من المعتدين والمشاغبين".

وتابعت المستشارة الألمانية أنه من المحزن أن أشخاصا فقدوا حياتهم في أحداث الليلة الماضية، واستدركت قائلة: "ولكن بالنسبة لي تعد إشارة أمل أن الكونغرس واصل عمله في الليل"، وأضافت الآن يتأكد فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات. وعبرت ميركل عن ثقتها في تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في غضون أسبوعين. وقالت: "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفتح خلال أقل من أسبوعين، كما ينبغي أن يكون، فصلا جديدا لديمقراطيتها".

من جانبه حمّل أولاف شولتس، نائب المستشارة ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب في واشنطن. وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الألمانية لشبكة "أر تي إل" الألمانية التلفزيونية اليوم الخميس: "دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عمّا حدث هناك (...) ترامب حرض الكثير من الأشخاص ولم يتراجع"، وأضاف: "من الواضح تماماً أنه يحصل ذلك، عندما يصل شعبويون إلى السلطة". ووصف شولتس اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي بأنه "جائر ومفزع".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)