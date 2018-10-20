 ميركل: صادرات الأسلحة للسعودية لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية | أخبار | DW | 21.10.2018

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أخبار

ميركل: صادرات الأسلحة للسعودية لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية

قررت الحكومة الألمانية أنها لن تصدر في الأثناء أسلحة إلى العربية السعودية. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي.

Deutschland | Regierungserklärung im Bundestag (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

شجبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة اليوم الأحد (21 أكتوبر 2018) مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أنه لا يمكن " القيام بصادرات أسلحة في الوقت الحاضر". ويتناغم موقف ميركل مع جميع الجهات التي تطالب منذ مدة بوقف صادرات الأسلحة إلى دول الخليج. وقالت ميركل إن هناك حاجة ملحة لتوضيح الأمور من طرف الحكومة السعودية. كما أنه يجب تقديم المسؤولين عن مقتله إلى المحاسبة. وخلال حملة لحزبها في انتخابات محلية، كررت ميركل في مؤتمر صحفي إدانتها السابقة لمقتل خاشقجي بعد أن اعترفت السعودية بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول.

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في ضوء تداعيات مقتل جمال خاشقجي دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني إلى نهج أكثر تشدداً في العلاقات مع المملكة السعودية، فيما طالب الحزب الاشتراكي بـ"مراجعة شاملة" لها، وسط دعوات لإيقاف صادرات الأسلحة. (21.10.2018)

الإعلان عن "مقتل" الصحفي جمال خاشقجي لم يسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام وملأت الإعلامين التقليدي والجديد بالصخب. كل ما في الأمر أن فصلاً جديداً بدأ، على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الصحفيين الغربيين. (20.10.2018)

وقالت ميركل "أولا، ندين هذا العمل بأشد العبارات. ثانيا، هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث. نحن بعيدون عن استجلاء ما حدث ومحاسبة المسؤولين... فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية".

وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية تتطلع إلى تنسيق دولي في التعامل مع الرياض في هذه القضية.

وبعد نفي استمر أسابيع اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي جريمة أثارت غضبا عالميا.     

م.أ.م/ ي.ب (رويترز، أ ف ب)

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