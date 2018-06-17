ميركل راضية عن نتائج قمة بروكسل.. فهل انتهت الأزمة؟

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن نتائج القمة الأوروبية في بروكسل تفي بمطالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري التي أثارت النزاع حول ملف اللجوء. وأضافت ميركل اليوم الجمعة (29 حزيران/يونيو 2018) في معرض انتقادها لصياغة وزير الداخلية في حكومتها ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر "هذه النتائج تحقق أثرا أكثر مما كان مطلوبا".

وعززت ميركل بذلك موقفها في النزاع الدائر بينها وبين حزب وزير الداخلية هورست زيهوفر بشأن اللجوء، وهو عادة الحليف الدائم لها في تكتلات السياسة الألمانية بخلاف ما وقع مؤخرا بين الحزبين الشقيقين من تباين في الرؤى بخصوص التعامل مع ملف اللاجئين. وأوضحت ميركل اليوم الجمعة بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية في مؤتمر صحافي في بروكسل أن شيئا من مبادئها الأساسية لم يتغير، وهي أن "ألمانيا لا ينبغي أن تعمل منفردة ولا أن تعمل دون توافق مع الشركاء الأوروبيين، ولا أن تعمل للإضرار بآخرين". وكانت ميركل تعلق بذلك على إمكانيات إعادة مجموعات محددة من اللاجئين إلى الحدود الألمانية - والتي هدد بها وزير الداخلية هورست زيهوفر. وقالت ميركل إنها ترى أن مثل هذه الإعادة لا يصح أن تتم إلا بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين، حيث إنها راغبة في حل أوروبي للنزاع حول اللجوء.

من جانبه، قال ألكسندر دوبرينت رئيس المجموعة البافارية في كتلة المحافظين في البرلمان الألماني إن قرارات القمة الأوروبية تعطي غطاء للإجراءات الوطنية الألمانية بخصوص سياسة اللجوء. وأضاف دوبرينت قائلا في برلين: "لقد تأكدت من أن اتخاذ إجراءات وطنية لتجنب الهجرة الثانوية متضمنة داخل قرارات القمة الأوروبية: ومن ثم فعلى الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية والتعاون سويا ضد حركات الهجرة هذه". ويقصد بالهجرة الثانوية هجرة اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي بعد قدومهم من بلدانهم.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الشريك إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المتفهم رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الوسيط حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المراوغ هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الراديكالي الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الخصم المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المدفوع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ غير المهتم لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.



وقالت ميركل في المؤتمر الصحافي إنها لم تتضرر جراء الضغط الداخلي الذي مارسه الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة زيهوفر عليها في مباحثاتها في بروكسل. وقالت "اعتبرت ذلك حافزا لي للبحث حثيثا عن حلول للمشكلة". وأضافت "ربما لم نكن نتوصل إلى هذه الحلول دون تلك الضغوط".

وأوضحت ميركل " لقد أثر الضغط الداخلي كعنصر لإسراع التوصل إلى حلول جوهرية في هذا الشأن". وقالت " لقد حققنا ما يمكن تحقيقه في هذه الظروف"، مشيرة إلى "أنها مازالت تحتفظ بموقفها الأساسي في قضية اللجوء خصوصا ما يخص تجنب الإجراءات الوطنية الأحادية من خلال التفاهم مع الشركاء الأوروبيين".

على صعيد متصل، أبرمت ألمانيا مع اليونان وإسبانيا اتفاقا سياسيا لإعادة المهاجرين، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وينص الاتفاق على أن كلا الدولتين (اليونان وإسبانيا) مستعدتان لإعادة استقبال طالبي اللجوء الذين توقفهم السلطات الألمانية مستقبلا على الحدود الألمانية-النمساوية ويتبين أن لديهم بيانات مسجلة في سجل بصمات الأصابع الأوروبي (يوروداك)؛ وهو ما يعني أنهم مسجلون من قبل كطالبي لجوء.

وتعهدت ألمانيا بإتمام الحالات المفتوحة لجمع شمل أسر اللاجئين في اليونان وإسبانيا "على نحو تدريجي". تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المهاجرين في اليونان وإسبانيا لديهم عائلات في ألمانيا. ومن المقرر أيضا الاتفاق على "التفاصيل التنفيذية للإجراءات المرتقبة" خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ومراجعتها على نحو دوري. وجاء في الاتفاق: "التعاون سيبدأ مباشرة بعد إتمام هذا الاتفاق".

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)